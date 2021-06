Artur'In lève 42 millions d'euros pour sa solution de marketing digital destinée aux PME

Artur'IN, pépite spécialisée dans le marketing digital, lève 42 millions d'euros. Cette levée de fonds, annoncée mercredi 2 juin 2021, a été menée auprès de PSG, un fonds international "growth tech" spécialisé dans les éditeurs de logiciels et sociétés de services BtoB.



Une plateforme pour gérer le marketing

L'objectif d'Artur'In : aider les PME locales à augmenter leur visibilité via la communication numérique. Pour se faire, la start-up fondée en 2016 développe une solution qui vise à automatiser tous les aspects du marketing digital. Artur'In s'occupe des réseaux sociaux, de Google My Business, de l'envoi des newsletters mensuelles et également de la gestion des avis clients et des campagnes de publicité numériques.



"Notre solution permet aux entreprises locales de se concentrer sur ce qu’elles font le mieux : servir leurs clients pendant qu’Artur’In se charge de la partie communication et marketing", résume Dan Sefarty, PDG d’Artur’In, dans un communiqué. La jeune pousse est passée de 7 cofondateurs à plus de 140 employés en France et aux Etats-Unis. Elle assure avoir plus de 3 000 clients dans des secteurs aussi variés que l'immobilier, l'automobile, l'assurance et la comptabilité.



Avec cette levée de fonds, Artur'In entend poursuivre le développement de sa plateforme et proposer de nouvelles fonctionnalités. La jeune pousse souhaite aussi s'implanter dans de nouvelles régions et toucher d'autres secteurs comme les RH et la distribution agroalimentaire. Artur'In mise à la fois sur la croissance organique et des fusions-acquisitions pour poursuivre son expansion.