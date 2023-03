Ascendance Flight Technologies lève 21 millions d’euros pour faire décoller son projet d'aéronef hybride

Ascendance Flight Technologies, qui fabrique un aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical (VTOL) ainsi qu’un système de propulsion hybride, a annoncé le 27 mars 2023 avoir levé 21 millions d’euros. La somme doit permettre à cette start-up toulousaine de faire voler un prototype, d’entamer les démarches de certification et de pré-industrialisation de l'avion et de trouver en parallèle de premiers clients pour son système de propulsion bas carbone.

BpiFrance (pour le compte de l’Etat dans le cadre de France 2030), Audacia ou encore Aris Occitanie, ainsi que les investisseurs historiques de la start-up (Habert Dassault Finance, Céleste Management, IRDI et M-Capital) ont participé au tour de table.

Ascendance Flight Technologies a été créée en 2018 à Toulouse. Elle se positionne sur le secteur prometteur mais très concurrentiel du taxi volant. En Europe, les allemands Volocopter et Lilium, mais aussi Airbus et son CityAirbus NextGen, dont le prototype devrait effectuer son premier vol cette année, sont sur le créneau. L'objectif est de révolutionner le déplacement aérien courte et moyenne distance avec des solutions bas carbone et plus sûres que l'hélicoptère.

À la fois avionneur et motoriste

Pour mettre toutes les chances de son côté, Ascendance Flight Technologies a choisi d’être à la fois avionneur et motoriste et planche donc sur un VTOL baptisé Atea, mais aussi sur un système de propulsion hybride baptisé Sterna.

Atea, dont le design a été présenté fin 2021, est un VTOL hybride entre l'avion et l'hélicoptère : un appareil de quatre à cinq places doté d'une autonomie de 400 kilomètres. Selon la start-up, les émissions sonores seraient quatre fois moins importantes et son empreinte carbone réduite jusqu’à 80% par rapport à un hélicoptère classique. Il est conçu pour un usage urbain et régional, que ce soit pour le transport de personnes, le tourisme, les urgences médicales, la logistique ou la surveillance.

Ascendance Flight Technologies en est à la construction du premier prototype volant à échelle 1 et à sa pré-industrialisation au sein de sa nouvelle usine pilote du Muret L’Herm, près de Toulouse. Les premiers essais vols se feront sur l’aérodrome de la même ville. Elle poursuit par ailleurs les démarches initiées avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en vue de la certification de l’avion. Objectif : livrer ses premiers avions courant 2026.

Un système de propulsion hybride électrique

En parallèle, elle passe à l’exécution de ses premiers contrats et partenariats pour l’intégration de Sterna, son système breveté de propulsion hybride modulaire au cœur d’appareils existants.

Compatible avec les SAF (Sustainable Aviation Fuels) et l’hydrogène, l’entreprise assure qu’il va "rendre possible une nouvelle génération d’avions à empreinte environnementale fortement réduite". Pour accompagner l’entreprise dans sa feuille de route bien chargée, cinquante postes vont être pourvus dans les dix-huit prochains mois.