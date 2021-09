Ask Mona lève deux millions d'euros pour son chatbot dédié à la culture

Après une levée de 500 000 euros à l'été 2018, la jeune pousse Ask Mona passe la vitesse supérieure et annonce ce jeudi 30 septembre avoir bouclé une série A de 2 millions d'euros. Le tour de table a été mené par le fonds Tech & Touch, géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA). Saga Invest, un fonds d’investissement spécialisé dans l’art et les nouvelles technologies, Philippe Ligot (Bundle Capital) et Denis Thébaut (Qobuz) y ont également participé.



Deux offres pour les musées, théâtres et fondations

Ask Mona a été fondé en 2017 par Marion Carré et Valentin Schmite avec l'ambition de rapprocher les institutions culturelles du public, sur place comme à distance. Pour réussir ce pari, ils ont développé des outils conversationnels et des outils d'analyse des données.



Les services de la jeune pousse se divisent en deux offres qui s'adressent aux musées, théâtres et fondations. La première, baptisée Ask Mona Studio, accompagne les institutions culturelles dans le déploiement de leurs chatbots en fonction de leurs besoins. Au total, ce sont 43 agents conversationnels qui ont été lancés avec un taux de compréhension de 92%.



Intitulé Ask Mona, le second service est un chatbot gratuit qui, via Facebook Messenger, conseille des sorties culturelles comme des idées d'expositions, de musées ou des monuments à visiter. 2000 événements ont déjà été recensés sur Ask Mona avec 48 300 utilisateurs et 600 432 messages échangés.



Une cinquantaine de clients

La start-up compte aujourd’hui une cinquantaine de clients : la Fondation Louis Vuitton, Paris Musées, le Grand Palais, le Théâtre du Châtelet, le Musée des Augustins à Toulouse ou encore le Centre Pompidou de Metz. Elle a également séduit des clients en Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie, Suisse et au Canada.



Grâce à cette nouvelle levée de fonds, l'entreprise basée à Paris souhaite accélérer le déploiement de sa solution en France et conquérir l'Europe. Son ambition est devenir "le leader européen des solutions d’intelligence artificielle dédiées au marché de la culture" en visant "un portefeuille de 1000 institutions culturelles d'ici 2025", détaille Valentin Schmite, cofondateur du directeur général d'Ask Mona.



La start-up, qui compte 13 collaborateurs, souhaite doubler ses effectifs d'ici un an et poursuivre ses investissements en R&D afin d'expérimenter et de créer de nouvelles solutions.