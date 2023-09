Astanor Ventures lance un fonds de 360 millions d'euros pour soutenir les technologies agroalimentaires

Astanor Ventures, une société de capital-risque belge spécialisée dans les start-up agricoles et environnementales, annonce ce mardi 19 septembre la finalisation d'une levée de fonds de 360 millions d'euros, ce qui porte le montant total de ses actifs à 800 millions d'euros.



Via cette opération, elle souhaite continuer sa stratégie d'investissement initiale visant à "soutenir les entreprises en phase de démarrage et axées sur une mission qui ont identifié un problème social ou environnemental et ont développé une solution positive pour la résoudre".

Des technologies durables et résilientes

La société belge cherche à investir dans des jeunes pousses ayant "des modèles commerciaux hautement disruptifs et évolutifs, dirigés par des entrepreneurs ambitieux qui partagent notre vision de systèmes agroalimentaires et bioéconomiques durables et résilients", a expliqué Eric Archambeau, co-fondateur et partenaire d'Astanor.



Depuis sa création en 2017, Astanor Ventures a ainsi investi dans plus de 45 entreprises, dont Ynsect, la pépite française du Next40 qui élève des insectes pour les transformer en ingrédients protéinés destinés aux animaux de compagnies, à l'aquaculture et aux plantes. Le fonds belge compte également dans son portefeuille l'entreprise française La Ruche qui dit Oui, qui propose des produits frais et locaux en circuit court.

Des investissements en Europe et aux Etats-Unis

En dehors de l'Hexagone, on peut citer Infarm, une société berlinoise qui développe une nouvelle génération de fermes connectées et Notpla, une jeune pousse britannique qui développe une alternative au plastique à partir d'algues. Astanor a également apporté des fonds à l'entreprise californienne Apeel, spécialisée dans la réduction des déchets alimentaires, qui a créé une protection végétale pour les fruits et légumes frais.



L'entreprise belge croit dans la technologie pour tenter de résoudre la crise climatique particulièrement violente. L'été 2023, le plus chaud jamais enregistré, a été marqué par de nombreux événements : mégafeux au Canada, tempête tropicale en Californie, inondations en Inde... A ce titre, elle souhaite apporter son soutien financier "aux entrepreneurs visionnaires qui redéfinissent l'avenir de l'agroalimentaire, ouvrant la voie à un système alimentaire mondial plus durable et plus résilient". Pour rappel, l'industrie (en particulier le secteur de la production d'énergie) et l'agriculture puisent à elles seules 88% des ressources mondiales en eau douce, d'après le rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau.



Les start-up spécialisées dans l'agroalimentaire sont celles qui mettent le plus de temps à atteindre la rentabilité, d'après l'édition 2023 du baromètre sur "La performance économique et sociale des start-up"* par l'association professionnelle France Digitale et le cabinet EY publié en septembre 2023. D'où la nécessité d'avoir de fonds prêts à investir dès leur démarrage et au long cours.