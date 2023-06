Astran lève 5 millions de dollars pour sa solution de sécurisation des données dans le cloud

L’histoire a débuté un peu par hasard. “En essayant de trouver une solution pour économiser de l’espace de stockage, nous nous sommes rendu compte que fragmenter la donnée permettait d’en préserver la confidentialité”, se souvient Yosra Jarraya, cofondatrice et directrice générale d’Astran.



Deux ans plus tard, la start-up spécialisée dans la sécurité des données dans le cloud officialise, lundi 12 juin, une levée de fonds de 5 millions de dollars, auprès notamment de Galion.Exe et de Sistafund, les fonds d’amorçage respectifs du collectif d’entrepreneur The Galion Project et du collectif Sista, qui promeut l'égalité homme femme dans la tech.

Immunité au Cloud Act

Astran propose une solution de cryptographie basée sur la dispersion de la donnée. Celle-ci permet aux entreprises de fragmenter leurs données sensibles, puis de les distribuer sur plusieurs fournisseurs de cloud différents (la start-up recommande d’en choisir quatre, deux américains et deux français). Il est alors “physiquement impossible de reconstituer la donnée si vous n'êtes pas autorisé à le faire”, assure Yosra Jarraya.



La dirigeante promet ainsi à ses clients “un niveau de confidentialité et de souveraineté qui jusqu'ici était impossible à obtenir”. Et notamment une immunité théorique au Cloud Act américain, qui permet à Washington de réclamer des données stockées chez des fournisseurs américains de cloud, en particulier Amazon, Microsoft et Google, les trois principaux acteurs du marché.



Astran vise ainsi un segment de marché bien spécifique, celui des données sensibles qui “n’ont jamais été déployées dans le cloud ou qui empêchent l’adoption à grande échelle des solutions SaaS”, comme le logiciel de gestion de la relation client Salesforce. “Notre principal concurrent, c’est le statu quo”, souligne Yosra Jarraya.

Déploiement commercial

La start-up met aussi en avant des coûts “deux à trois fois” moins élevés par rapport à un stockage cloud doublé d'un chiffrement externe. Et une rapidité de déploiement qui se compte en quelques semaines. Elle revendique une dizaine de clients, comme Eiffage, Sanofi et LVMH, ainsi que “plusieurs acteurs publics”. Elle affiche une croissance de 50% de son chiffre d’affaires par mois.



Avec sa levée de fonds, Astran, qui compte 20 employés, va recruter sa première équipe commerciale pour accélérer son déploiement en France. La start-up souhaite également “commencer à tester à distance le marché américain”, explique sa patronne. Astran va également renforcer ses dépenses en R&D pour offrir une “couverture complète” à ses clients. Sa solution permet de protéger les données stockées et les données en transit, utilisées par des logiciels Saas. Elle ne permet en revanche pas de sécuriser les données utilisées pour réaliser des calculs. Yosra Jarraya se donne cinq ans pour repousser les “limites de l’état de l’art”.