AstraZeneca, Docaposte et Impact Healthcare veulent favoriser l'utilisation des données de santé

AstraZeneca, Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste, et Impact Healthcare, société spécialisée dans les services numériques dédiés à la santé, annoncent ce vendredi 18 juin le lancement du consortium "Agoria Santé". Il a pour vocation de rassembler un collectif d'acteurs de la santé et de la science des données autour d'objectifs communs, tels l'efficience du parcours de soin des patients, l'amélioration des systèmes de santé ou encore l’évaluation de l’usage et de l’impact en vie réelle des produits de santé.



Les premiers objectifs poursuivis par Agoria Santé sont de permettre aux patients un accès rapide aux innovations thérapeutiques, d'optimiser leurs parcours de soin et d'améliorer leur prise en charge, détaille le communiqué.



Une plateforme d'hébergement et d'analyse

En pratique, les partenaires proposent une plateforme d'hébergement et d'analyse des données de santé qui sera opérée en France au sein de l'environnement "hébergeur de données de santé" (HDS) de Docaposte. Ce label autorise le stockage de données de santé. C'est un gage de sécurité informatique, caractéristique indispensable à la conservation d'informations sensibles.



Cette plateforme doit permettre de croiser plusieurs bases de données, y compris le Système national des données de santé. Pour rappel, le SNDS regroupe les principales bases de données de santé publique existantes, telles que la base SNIIRAM contenant les données de l'Assurance maladie, la base PMSI contenant les données issues de l'activité des établissements de santé ou encore la base CepiDC sur les causes de décès. Les membres du consortium pourront également y intégrer leurs données.



Données agrégées et anonymisées

Cette plateforme s'appuie sur une technologie intégrant de l'intelligence artificielle à travers l'outil DataChain développé par Adobis, un éditeur grenoblois qui propose une plateforme de visualisation des données. Les résultats des projets de recherche seront restitués sous forme de données agrégées et anonymes.



Concernant le calendrier, le catalogue de données est en cours de constitution. Pour l'instant, les partenaires ne précisent pas selon quels critères les personnes autorisées à piocher dans la base de données seront sélectionnées. Ils n'expliquent pas non plus comment leur plateforme va cohabiter avec le Health Data Hub.