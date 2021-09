Astro, le robot d'Amazon doté d'un système de reconnaissance faciale, est-il défaillant ?

Nombreuses sont les rumeurs qui circulaient autour du futur robot d'Amazon. Le géant de l'e-commerce a finalement levé le voile mardi 28 septembre 2021 sur ce petit robot baptisé Astro. Pensé pour être un assistant d'intérieur, il permet d'utiliser l'assistant vocal Alexa. Amazon se targue d'avoir mis au point un nouveau type de robot conçu pour aider les personnes dans des tâches comme la surveillance du domicile mais également pour rester en lien avec ses proches.



Un robot de surveillance

"Intelligent Motion", la technologie qui permet à Astro de se déplacer de façon autonome, s'appuie sur une technologie de localisation et de cartographie simultanées (SLAM) à base de caméras pour que le robot puisse comprendre où il est et se déplacer dans un environnement qui change constamment. Astro détecte par exemple les obstacles, peut s'arrêter et les contourner. Après l'avoir autorisé à explorer la maison, il est possible de notifier des zones interdites dans lesquelles le robot n'ira pas.



Astro peut vérifier si un objet est présent ou a été oublié à tel endroit. Il est également programmé pour suivre une personne si une vidéo est diffusée sur son écran, un podcast écouté ou un appel est en cours. Grâce à Alexa, il peut répondre à toute sorte de questions et rappeler à quelqu'un des anniversaires ou des tâches à réaliser.



Toutefois, Astro est avant tout un robot de surveillance : l'idée est qu'il puisse reconnaître tout occupant d'un lieu, physiquement et vocalement. Il est donc nécessaire d'enregistrer son visage et également sa voix. La fonctionnalité de reconnaissance faciale dont il est équipé lui permet ensuite de reconnaître les habitants d'une maison, que ce soit pour leur transmettre une information ou vérifier qu'il n'y ait pas d'intrus. Astro peut aussi être programmé pour réaliser des patrouilles dans le domicile. Il peut alors diffuser un streaming vidéo en direct visible sur l'application dédiée ou envoyer des alertes si une alarme se déclenche (fumée, monoxyde de carbone, etc.).





Des questions sur la vie privée

Amazon met en avant le respect de la vie privée, insistant sur la sécurité du système et des données. Comme les appareils Echo, Astro dispose d'un bouton d'arrêt des microphones et caméras. Lorsque le bouton est enclenché Astro ne peut pas bouger, prendre de photos et vidéos ou enregistrer du son. Astro indique aussi ce qu'il fait (une lumière est allumée pour signaler un enregistrement, l'envoi d'une vidéo ou autre donnée vers le cloud). De nombreuses données sont traitées en local comme les images et autres données issues des capteurs, ainsi que les données de reconnaissance faciale. De même, l'inférence pour identifier les personnes est réalisée en local.



Toutefois, le site d'information spécialisé Motherboard a accédé à des documents internes portant sur le développement de ce robot et deux sources lui ont assuré que le système de reconnaissance des personnes était très défectueux. Une source a évoqué ce qui est pour lui "un cauchemar pour la vie privée" . La source a également corroboré le fait que le système de reconnaissance faciale fonctionnait mal.



Des documents de recherche expliquent que le robot doit être conçu pour apprendre les habitudes de ses propriétaires, afin d'adapter son comportement. Il est notamment conçu pour réaliser une carte du lieu d'habitation et y préciser les points de passages fréquents où il risque d'être bloqué. Pour apprendre et s'améliorer, cela sous-entend qu'il suive et enregistre les mouvements des personnes.



Un problème avec les escaliers ?

"Astro est terrible et se jettera certainement dans un escalier si l'occasion se présente, a déclaré une source à Motherboard. La détection de personne n'est au mieux pas fiable, ce qui rend la proposition de sécurité à domicile risible".



"L'appareil semble fragile au vu de son coût absurde. Le mât s'est cassé sur plusieurs appareils, se verrouillant de lui-même en position déployée ou rétractée, et il n'y a aucun moyen de l'expédier à Amazon lorsque cela se produit", ajoute quelqu'un. Les clients peuvent dès à présent s'inscrire pour recevoir un robot Astro dans le cadre du programme Day 1 Editions au prix de 1000 dollars. Astro sera ensuite commercialisé à 1450 dollars. Les livraisons débuteront plus tard dans l'année.