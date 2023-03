Atos a réduit ses pertes en 2022 et avance dans son projet de scission

Mardi 28 février, Atos, groupe français spécialisé dans la transformation digitale, le calcul haute performance et les infrastructures informatiques, a présenté les résultats enregistrés sur l’année 2022.

Il a réduit ses pertes et a bien avancé dans le projet de séparation annoncé en juin 2022, qui consiste à se scinder en deux sociétés distinctes avec l’infogérance d’un côté (TFCo), son activité historique mise en difficulté par l’essor du cloud, et la cybersécurité et le calcul intensif de l’autre (Evidian), qui regroupe les activités de croissance générant de plus fortes marges.

Atos remonte doucement la pente

Atos remonte un peu la pente. En 2022, il a affiché une perte nette de 1,01 milliard d'euros, soit trois fois moins qu’un an auparavant. Le chiffre d’affaires du groupe est de nouveau en hausse "malgré le contexte mouvant", a-t-il fait valoir dans son communiqué. Il s'est établi à 11 341 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 4,6% par rapport à 2021. Sa marge opérationnelle est remontée à 3,9% grâce à un net redressement de sa performance au second semestre.

Le flux de trésorerie disponible de l’entreprise est de -58 millions d'euros "hors impacts du plan de transformation", il était de -187 millions d'euros en 2022.

Une amélioration portée par SpinCo

En juin 2022, on apprenait l’intention du groupe de se scinder en deux sociétés distinctes. C’est bien cette seconde branche, renommée SpinCo (Evidian), qui a porté l’amélioration du bilan en 2022, notamment ses services de cybersécurité.

Le chiffre d’affaires d'Evidian s'est élevé à 5315 millions d'euros, en hausse de 4,8% à taux de change constants. La croissance organique a augmenté de 5,4% au second semestre et de 11% au quatrième trimestre. Selon Atos, elle a été portée par la montée en puissance de l’activité Advanced Computing, la dynamique vigoureuse enregistrée une fois encore dans les services de cybersécurité, segment pour lequel Evidian "capitalise sur sa position de leader mondial", ainsi que par une accélération dans les activités Digital.

L’infogérance va toujours aussi mal

TFCo, sa branche d’infogérance, qui conservera le nom Atos et représente le cœur de métier initial du groupe, est toujours en perte de vitesse. Elle a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,6 %, atteignant 6 milliards d'euros, une baisse tout de même bien moins importante qu'en 2021 (-11,4 %).

Le groupe assure qu’une série d’actions a été mise en place pour réduire les contrats sous-performants et les pertes associées, notamment dans le Business Process Outsourcing (BPO), pour se retirer progressivement des activités de revente de matériel et de logiciels, et pour céder l'activité de certificat de communications unifiées (UCC). Atos explique que d’importantes mesures de réduction des coûts auraient par ailleurs été mises en œuvre, sans préciser lesquelles.

Atos affirme que huit mois seulement après avoir annoncé son projet de séparation, il a accompli d'importants progrès vers sa réalisation, qui devrait être concrète au second semestre 2023. En juin dernier, le groupe prévoyait 700 millions d'euros de cessions. Il aurait déjà sécurisé près de 80% de cette enveloppe.

Airbus veut acquérir 30% d’Evidian

Le 16 février 2023, Atos a annoncé avoir reçu une offre de la part d'Airbus, qui souhaite acquérir une participation de 30% dans Evidian. Sur ce point, "les discussions sont en cours sur une base non-exclusive. Aucune certitude ne peut être apportée quant à l’issue des négociations et à la conclusion d'un ensemble d'accords entre les parties", a expliqué Atos, mais l'offre d'Airbus serait "en complète adéquation" avec le plan stratégique de l’entreprise.