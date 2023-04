Atos croit à la finalisation de son projet de scission avant la fin de l’année

Atos a présenté ses résultats pour le premier trimestre 2023. Le groupe français de services informatiques a vu son chiffre d’affaires augmenter de 2,2%, atteignant 2,8 milliards d’euros. Il continue de faire progresser ses chiffres après une année 2022 pas franchement glorieuse, et assure que son projet de scission, censé terminer de redresser ses comptes, est "en bonne voie pour une réalisation au second semestre 2023".



Pour rappel, ce dernier consiste à séparer Tech Foundations (TFCo), qui correspond aux services historiques d’infogérance du groupe et restera sous la marque Atos, de la branche Eviden (anciennement Evidian), qui comprend les offres digital, cloud, cybersécurité et big data, et pour laquelle Atos cherche un repreneur.

Eviden continue de bien marcher

L’idée est de permettre aux deux entités d’opérer selon deux modèles économiques distincts, adaptés aux spécificités de leurs marchés respectifs, même s’ils devraient maintenir une certaine collaboration. Les résultats du premier trimestre confirment leur différence de santé, qui avait déclenché le projet de séparation. Eviden continue de générer de belles marges, son chiffre d'affaires ayant augmenté de 9,1% à 1,33 milliard, tandis que TFCo a connu un recul de ses ventes de 3,4%.



Si la société n’avait pas communiqué sur le sujet depuis l’arrêt des discussions avec Airbus, qui prévoyait une prise de participation de 29,9% dans Evidian, elle a confirmé que la scission devrait bien se faire d’ici fin 2023 et affirme être en discussion avec d’autres acteurs intéressés.