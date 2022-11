Attabotics lève 71,7 millions de dollars pour commercialiser son entrepôt compact

Avec l'accélération de l'e-commerce et la promesse de livraisons toujours plus rapides, il est nécessaire d'avoir des entrepôts optimisés. Attabotics développe un entrepôt compact et automatisé. Et la start-up séduit avec sa solution puisqu'elle a annoncé le 15 novembre 2022 avoir levé 71,7 millions de dollars. Un tour de table qui porte l'ensemble des fonds levés à 165,1 millions de dollars depuis sa création.

Le robot Attabot commercialisé

Avec cette levée de fonds, la jeune pousse entend accélérer la commercialisation de sa solution robotique. Concrètement Attabotics a mis au point un centre logistique avec des structures verticales. A l'intérieur, des petits robots mobiles baptisés Attabot bougent en trois dimensions. Ils récupèrent les marchandises et les ramènent aux employés situés à des endroits précis afin qu'ils puissent préparer les commandes.

La nouvelle version d'Attabot a été dévoilée en septembre dernier et le robot est commercialisé depuis. Il a une conception simplifiée par rapport à la version précédente, il est aussi plus solide et plus intelligent. Il peut accueillir des une charge utile flexible et les bacs transportés peuvent atteindre jusqu'à 40 cm de hauteur et peser jusqu'à 45 kg.

Une forte concurrence

"Depuis le premier jour notre vision a révolutionné la chaîne d'approvisionnement actuel en offrant aux détaillants un modèle rapide, durable et ultramoderne pour répondre aux besoins des clients", affirme Scott Gravelle, fondateur et d'Attabotics. Attabotics assure que son architecture maximise la flexibilité et la vitesse des processus. Un des avantages majeurs est que la solution réduit le besoin en espace de 85%. Cela permet de positionner ces entrepôts au plus près des clients, et des villes, afin d'accélérer la vitesse de livraison.

Plusieurs entreprises s'intéressent de près à l'automatisation des entrepôts et Attabotics aura fort à faire pour s'imposer sur ce marché. La société norvégienne AutoStore cherche à inonder le secteur avec sa solution d'automatisation des entrepôts qui augmente la capacité de stockage quelle que soit la configuration de l'espace. Son principal concurrent est le Britannique Ocado qui a déjà séduit un grand nombre de clients.