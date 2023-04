Au ralenti, Clubhouse licencie plus de la moitié de ses effectifs

Application vedette pendant la crise sanitaire, surtout dans la Silicon Valley, Clubhouse recherche un second souffle. Jeudi 27 avril, la plateforme de discussions audio annonce un “reset”, qui doit déboucher sur une nouvelle version. Et qui se traduit, en attendant, par le licenciement de plus de la moitié de sa centaine d’employés.



“Alors que le monde s'est rouvert après la pandémie de Covid-19, il est devenu plus difficile pour beaucoup de gens de retrouver leurs amis sur Clubhouse et de trouver du temps dans leur journée pour de longues conversations”, justifient les fondateurs de la start-up. “Pour trouver sa place dans le monde, le produit doit évoluer. Cela nécessite une période de changement”, poursuivent-ils.

Valorisée quatre milliards de dollars

Lancée en 2020, Clubhouse permet de rejoindre des salons de discussion, qui s’apparentent à des salles de conférences. Sur “scène”, plusieurs personnes évoquent un sujet. L’auditoire peut, lui, lever la main pour participer ou poser une question. Portée par un buzz savamment entretenu et son caractère exclusif, la plateforme fait rapidement fureur dans le petit cercle des influenceurs de la Silicon Valley.



Début 2021, Clubhouse est à son apogée. L’application cumule plus de 10 millions de téléchargements, avant même son ouverture à tout le monde. Et elle enchaîne deux levées de fonds, auprès de prestigieux investisseurs comme le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz, qui portent sa valorisation à un milliard de dollars, puis quatre milliards.



Mais l’intérêt pour les conversations audio est vite retombé. Passé l’excitation des débuts, peut-être stimulée par la crise sanitaire, les utilisateurs se sont lassés. Les organisateurs de salon n’ont jamais eu les outils nécessaires pour pouvoir monétiser leur audience, poussant certains à arrêter. Et les millions de personnes placées sur liste d’attente sont passées à autre chose ou sont arrivées trop tard, lorsque l’activité était déjà retombée.

"Plusieurs années" de trésorerie

Clubhouse a aussi souffert de l'arrivée de nombreux concurrents. Facebook, Twitter, Spotify, LinkedIn, Discord ou encore Reddit se lancent alors rapidement sur ce créneau, tentant de profiter de leur importante base d’utilisateurs pour s’y imposer. Quasiment tous ces services ont depuis disparu. Seul Twitter a su trouver sa place, avec ses salons Spaces, régulièrement utilisés par Elon Musk, son nouveau propriétaire.



Fin 2021, face au déclin de son audience, Clubhouse apporte alors plusieurs changements à son concept, permettant notamment d’enregistrer les discussions et de partager des extraits sur les réseaux sociaux. Ou encore de créer des salons privés entre amis. La start-up cherche aussi à convaincre les médias d’animer des salons. Autant d’initiatives qui n’ont pas inversé la spirale négative.



Clubhouse, qui a levé plusieurs centaines de millions de dollars en 2021, assure avoir “plusieurs années” de trésorerie devant elle. Ses patrons espèrent désormais qu’une équipe plus petite apportera davantage “d’attention et de rapidité pour lancer la prochaine évolution du produit”. Mais très peu d’applications ont réussi à rebondir après avoir perdu leur audience.