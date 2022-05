Aurora dévoile un système de gestion de flotte pour les camions autonomes

Le spécialiste des camions autonomes Aurora a dévoilé le 4 mai 2022 un nouvel outil pour simplifier la gestion des flottes de véhicules autonomes. Aurora Beacon est une plateforme basée dans le cloud qui permet d'optimiser les opérations en continu.



Des décisions basées sur la donnée

"Les véhicules autonomes fourniront la capacité indispensable aux transporteurs, aux réseaux et aux flottes, leur permettant de répondre à la demande non satisfaite et de développer leur activité, explique Sterling Anderson, CPO et cofondateur d'Aurora, dans un communiqué. Débloquer leur plein potentiel pour aller au-delà de ce que peuvent faire les véhicules conventionnels, demande les bons outils opérationnels". D'où le développement d'Aurora Beacon.



La plateforme offre un accès en temps réel aux données de chaque véhicule (état général, statut, localisation, etc.). Aurora Beacon propose également des alertes en temps réel, met en avant les conditions de circulation, permet des mises à jour des missions, informe des événements climatiques majeurs, etc. Grâce aux alertes et à l'accès aux données critiques, les gestionnaires de flotte peuvent prendre rapidement des décisions basées sur la donnée pour coordonner les véhicules. Par exemple, lorsque la pression des pneus est insuffisante, une alerte est envoyée au manager qui peut rediriger le véhicule vers le hub d'entretien le plus proche.



Aurora Beacon propose également un outil d'assistance à distance qui permet à des spécialistes de fournir des conseils lorsque les véhicules propulsés par Aurora Drive rencontrent une situation ou le système embarqué ne sait pas comment réagir. Comme par exemple avec les forces de l'ordre, glisse Aurora dans ce qui semble être un clin d'œil à Cruise. Un véhicule autonome de la filiale General Motors a fui alors qu'un policier tentait de réaliser un contrôle en raison des feux éteints du véhicule. Le but est que les véhicules autonomes puissent gérer un grand nombre de scénarios complexes d'une telle façon que la solution puisse être déployée à grande échelle sans être trop coûteuse.

Un outil qui prend la forme d'une API

Aurora Beacon est actuellement utilisée par l'entreprise pour gérer ses propres opérations, de la planification au déploiement en passant par la coordination et le support à distance. Aurora a conçu ses pilotes commerciaux avec FedEx, Uber Freight, Werner et US Xpress de façon à améliorer sa suite de produits Aurora Horizon qui comprend Aurora Driver et Aurora Beacon.



Aurora souhaite proposer ce nouvel outil sous la forme d'une API que les transporteurs pourront intégrer facilement à leurs outils. "Les gestionnaires de flottes d'aujourd'hui ont développé une variété d'outils différents pour gérer leurs véhicules, a expliqué Sterling Anderson. Nous concevons Aurora Beacon pour qu'elle s'intègre à ces systèmes afin de fournir un contrôle et des informations sans précédent, essentiels pour libérer tout le potentiel d'Aurora Driver." Si cette plateforme est destinée en priorité aux clients d'Aurora Horizon, elle pourrait séduire d'autres gestionnaires de flottes de véhicules autonomes.