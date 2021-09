Aurora va transporter des marchandises pour FedEx dans ses camions autonomes

Le spécialiste des technologies de conduite autonome Aurora mène une expérimentation avec FedEx et Paccar. Les partenaires ont annoncé le 22 septembre 2021 lancer un pilote commercial de transport de fret par camion autonome. Concrètement, des marchandises seront transportées pour le compte de FedEx dans un camion équipé de la technologie de conduite développée par Aurora.



Un trajet de 800 km

Le partenariat entre Aurora et Paccar ne date pas d'aujourd'hui. Les deux entreprises avaient annoncé en janvier dernier vouloir équiper des camions Paccar de la technologie d'Aurora. Dans le cadre de ce pilote avec FedEx, le camion autonome transporte les marchandises entre Dallas et Houston, soit un trajet d'environ 800 kilomètres. Un chauffeur de sécurité est présent dans le camion. A noter que les partenaires ne précisent pas combien de trajets ils entendent réaliser en tout ni la durée de ce pilote. Ils précisent seulement que l'expérimentation débute "aujourd'hui".



Ce n'est pas le premier pas de FedEx dans le secteur de la conduite autonome puisque le transporteur a, par exemple, noué un partenariat stratégique sur le long terme avec la pépite Nuro qui développe des robots de livraison. L'annonce de ce pilote survient quelques jours après la révélation du projet de Ford, Argo AI et Walmart visant à déployer un service de livraison autonome à Miami, Austin et Washington DC. Amazon, de son côté, a commandé 1 000 systèmes de conduite autonome pour poids lourds auprès de Plus.ai.



La multitude de partenariats

Aurora a été fondé en 2017 par d'anciens cadres de Google, Tesla et Uber travaillant sur la conduite autonome. La start-up s'est rapidement concentrée sur les camions, partant du principe que cette technologie séduira d'abord le monde du transport de marchandises avant de pouvoir être utilisée pour des passagers. Il est possible de cette stratégie soit payante puisque les camions autonomes sont perçus comme pouvant remédier au problème de pénurie de main d'œuvre dans le secteur du transport routier, en plus d'améliorer la sécurité et de renforcer l'efficacité de la logistique.



Les partenariats se multiplient dans ce secteur. Au-delà de Paccar, Aurora a noué un partenariat avec Volvo pour équiper ses camions de sa technologie. De son côté, BMW s'est rapproché de Kodiak Robotics, tout comme Bridgeston. Quant à Daimler, il a annoncé un partenariat avec Waymo, la filiale de Google.