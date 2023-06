Autoflight va tester ses taxis volants à Paris lors des Jeux Olympiques de 2024

Le constructeur d’aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOLs) AutoFlight va tester ses engins lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Il a profité du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris-Le Bourget pour annoncer un protocole d’accord signé le 20 juin 2023 avec ADP (anciennement Aéroports de Paris). Ce dernier l'autorise à expérimenter ses taxis volants depuis le vertiport de Pontoise (Val d’Oise) exploité par le groupe aéroportuaire français, mais cela se fera sans passagers.

AutoFlight va tester son Prosperity I en 2024

Fondée en 2017, AutoFlight est une entreprise mondiale avec son centre d'ingénierie et de certification à Augsbourg, en Allemagne, ses installations de fabrication et d'essai à Shanghai, en Chine, et ses opérations commerciales en Californie, aux États-Unis. Son aéronef à voilure fixe Prosperity I, conçu pour le transport de quatre passagers (en plus du pilote), est doté d’une autonomie de 250 kilomètres et AutoFlight revendique une consommation d'énergie comparable à celle d'une voiture électrique.



Pour le tester dans la capitale française, la start-up avait besoin de pouvoir utiliser la base aéroportuaire de Pontoise, qui comprend un vertiport avec des zones de décollage et d'atterrissage dédiées aux eVTOLS, un terminal passagers, un hangar de maintenance équipé et des zones de contrôle avancées.

Transporter des passagers en Europe en 2027 ?

Pour rappel, ADP est en train de développer cinq autres vertiports en région parisienne à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, Paris-Austerlitz, l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, l'aéroport du Bourget et l'aérodrome de Saint-Cyr l'Ecole.



AutoFlight compte commencer par produire 100 appareils par an et aurait déjà reçu des lettres d’intention pour 780 de ses eVTOLs, destinés aussi bien au transport de passagers qu'au fret. Pour le transport de marchandises, l’entreprise envisage une autorisation pour son aéronef cargo en Chine d’ici 2024. Quant au transport de personnes, elle espère avoir l'approbation nécessaire en Europe en 2027 et ces tests parisiens pourraient y contribuer s'ils se déroulent comme prévu.

Volocopter aussi sur le coup

Auto Flight n’est pas le seul à vouloir profiter de la vitrine mondiale que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour présenter son taxi volant. Son concurrent allemand Volocopter espère faire de même, mais avec du monde à son bord.



Il lui faut encore obtenir l’autorisation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (Aesa) au cours du premier semestre 2024 pour que cela se réalise, mais la start-up semble avoir une petite avance puisqu’elle effectue déjà des essais de ses appareils "VoloCity" à Pontoise depuis 2021, en partenariat avec le Groupe ADP et la région Île-de-France.