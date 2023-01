Automobile : Stellantis lance une division "Data as a service"

Stellantis, présent au CES de Las Vegas, a annoncé le 5 janvier la création d'une nouvelle division "data as a service" dédiée au traitement des données issues des véhicules.



Baptisée Mobilisights, elle aura pour but le lancement de produits et de services exploitant ces données pour en tirer des revenus, dans le cadre de la stratégie de monétisation des véhicules connectés présentée en décembre 2021. L'objectif de cette stratégie étant de générer 20 milliards d'euros de revenus annuels supplémentaires d'ici 2030, à travers les activités software.



Mobilisights a pour vocation de vendre des licences d'exploitation à d'autres constructeurs automobiles, aux entreprises, aux services publics et au secteur de la recherche.

Assurances, sécurité, smart city...

"Exploitées efficacement, les data des capteurs et les autres data recueillies par les véhicules connectés peuvent être à l’origine d’une large gamme de services et d’applications aux avantages indéniables, qui vont des assurances personnalisées basées sur l’usage, à la détection des risques sur la route, en passant par la gestion de la circulation", explique Sanjiv Ghate, CEO de Mobilisights et ancien directeur de la division Data de Stellantis, dans un communiqué.



Le groupe automobile, qui rassemble 14 marques dont Peugeot, Citroën, Fiat et Chrysler, a prévu d'atteindre un parc de 34 millions de véhicules connectés d'ici 2030. Stellantis a également dévoilé au CES un concept de pick-up électrique sous la marque Ram, et annoncé qu'il se lançait dans la production de taxis volants en investissant 150 millions de dollars dans Archer.