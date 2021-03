AutoStore dévoile un hub d'innovation pour tester des solutions robotiques en entrepôt

Tremblement de terre ou vague de froid, AutoStore dévoile un hub d'innovation pour tester des robots sous différentes conditions climatiques. Ce centre situé à Karmoy en Norvège peut reproduire diverses conditions environnementales et situations climatiques pouvant aller jusqu'au tremblement de terre. Le but est de tester des systèmes robotiques qui seront déployés dans des entrepôts ou des magasins.



Tester des solutions en amont

"Nous avons identifié le besoin de tester des solutions dans un certain nombre de situations différentes, mais nous ne pouvions pas mettre en place un centre de test pour les environnements froids, un autre pour simuler la chaleur, et en même temps un pour tester une solution de magasin moderne, un autre pour le stockage médical et ainsi de suite, explique Karl Johan Lier, PDG d'AutoStore. Nous avons donc créé un centre où nous pouvions simuler différentes situations et différents besoins".



Ce hub, mis en place en 7 mois seulement, est équipé de technologies robotiques et d'infrastructures pour la chaîne d'approvisionnement et la vente au détail. Cela permet aux clients potentiels d'AutoStore de tester ces technologies en conditions réelles et extrêmes avant de les installer dans leurs entrepôts ou magasins. Ce centre d'essai permet d'installer plus rapidement des systèmes automatisés qui répondent le mieux à la demande des clients.



AutoStore est derrière une technologie de robotisation des entrepôts et d'automatisation du traitement des commandes. Des cubes robotiques permettent d'augmenter la capacité de stockage des entrepôts et le système s'adapte facilement à différentes hauteurs de plafond différentes ou la présence d'obstacles puisqu'il est modulaire. L'entreprise compte parmi ses clients des marques comme Puma, Gucci ou Asda