Aux Etats-Unis, des élus veulent restreindre l'accès de la Chine à l'architecture ouverte RISC-V

L’architecture RISC-V pourrait bien être rattrapée par l’affrontement entre les Etats-Unis et la Chine. À Washington, plusieurs élus réclament en effet à la Maison-Blanche d’imposer des restrictions contre les entreprises chinoises utilisant cette architecture ouverte pour concevoir des semi-conducteurs.



Si aucune action concrète n’a encore été discutée, cette perspective inquiète déjà. "Les actions envisagées par les gouvernements en vue d'une restriction sans précédent des normes ouvertes auront pour conséquence un accès réduit au marché mondial des produits, des solutions et des talents", prévient ainsi Calista Redmond, la responsable de RISC-V International, l’organisation chargée de son développement.

Rival d'Arm

Conçue au sein de l’université américaine de Berkeley à partir de 2010, RISC-V est une architecture de jeu d'instructions, élément central dans le design de certains semi-conducteurs, comme les SoC (systèmes sur puce). Le marché est aujourd’hui dominé par Arm, dont les technologies sous licence sont au cœur de l’immense majorité des smartphones vendus dans le monde et qui gagne rapidement du terrain dans les data centers et l’automobile.



Au-delà de ses caractéristiques techniques, RISC-V se distingue surtout de l'architecture ARM par son modèle économique. L'utilisation de l’architecture est en effet gratuite alors que son rival facture des royalties aux fabricants de puces. L’intérêt du secteur est grandissant, notamment parce qu’Arm réfléchit à adopter un nouveau modèle économique qui lui permettrait de capter une plus grande part de la chaîne de valeur.



Ces derniers mois, plusieurs grands noms ont ainsi affirmé leur soutien à RISC-V, comme Intel, Samsung, Nvidia ou encore Google. Et Apple testerait aussi l'architecture, selon SemiAnalysis, newsletter de référence du secteur. En été, cinq fabricants de semi-conducteurs, dont Qualcomm, ont fondé une coentreprise dont le but sera d'accélérer l’adoption de l’architecture RISC-V.

Forte adoption en Chine

Si l’architecture est née aux Etats-Unis, recevant aussi un financement du Pentagone par l'intermédiaire de la DARPA, son adoption est très forte en Chine. Le pays mise en effet sur RISC-V pour renforcer sa capacité à concevoir ses propres puces, ce qui lui permettrait de s’affranchir de sa dépendance aux technologies occidentales.



Alibaba, Huawei, Tencent ou encore ZTE font ainsi partie de l'organisation RISC-V International. Et plus de 60% des start-up utilisant RISC-V sont chinoises. L’an passé, la moitié des 10 milliards de puces produites avec l'architecture ont été conçues par des entreprises du pays.

Risque de "bifurcation"

"La Chine communiste développe une architecture de puce en open source pour contourner nos sanctions et développer son industrie des puces, assure le sénateur républicain Marco Rubio. Si nous n'élargissons pas nos contrôles à l'exportation, un jour la Chine nous surpassera en tant que leader mondial en conception de puces."



D'éventuelles restrictions américaines pourraient se traduire par une “bifurcation au niveau des normes”, redoute Calista Redmond, créant deux architectures parallèles. Cela “aboutirait à un monde de solutions incompatibles qui dupliquerait les efforts et fermerait des marchés."