Aux Etats-Unis, la Défense lance un concours pour mettre l'IA au service de la cybersécurité

Le ministère américain de la Défense a une nouvelle idée pour parfaire ses systèmes de cybersécurité : l'AI Cyber Challenge. Officiellement annoncé hier, ce concours d'une durée de deux ans vise à créer "des systèmes capables de défendre automatiquement tout type de logiciel contre les attaques", a indiqué à la presse Perri Adams, responsable de l'agence gouvernementale DARPA.



Une enveloppe globale de 18,5 millions de dollars sera répartie entre les meilleurs compétiteurs. Ces derniers devront d'abord être sélectionnés lors d'un événement qualificatif au printemps 2024, puis via une demi-finale organisée en marge de la conférence annuelle DEF CON de 2024. Cinq équipes seront alors choisies pour une dernière étape, à la DEF CON de 2025, où les premiers recevront 4 millions de dollars pour leur système innovant de cybersécurité.



Le tout reposera sur l'intelligence artificielle. "Je pense que les récents progrès de l'IA, lorsqu'ils sont utilisés de manière responsable, ont un potentiel remarquable pour sécuriser notre code", a encore commenté Perri Adams, citée par le média américain TechCrunch. Le concours est d'ailleurs soutenu par les fers de lance américains de l'IA, à savoir OpenAI, Microsoft, Google et Anthropic.

L'open-source, le problème et la solution ?

La Linux Foundation’s Open Source Security Foundation (OpenSSF) est aussi partenaire du projet. L'agence DARPA estime en effet que l'open-source a une part de responsabilité dans la récente prolifération des cyberattaques qui visent son pays comme d'autres à travers le monde et veut se saisir à bras-le-corps du problème. Une étude de 2023 montre en effet que 84% des codes sources utilisés dans le développement logiciel présentaient au moins une vulnérabilité connue dans le domaine des logiciels libres, et que 91% comportaient des versions obsolètes de composants open-source.



Toutefois, l'open-source permet aussi d'accélérer l'innovation, notamment en matière d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Les participants du challenge seront donc invités (mais pas obligés) à ouvrir le code de leurs trouvailles à venir.



"Si nous réussissons, j'espère voir l'AI Cyber Challenge non seulement produire la prochaine génération d'outils de cybersécurité dans ce domaine, mais aussi montrer comment l'IA peut être utilisée pour améliorer la société en défendant ici ses fondements essentiels", résume Perri Adams.