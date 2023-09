Aux Etats-Unis, le fisc utilise l'intelligence artificielle pour mieux repérer l'évasion fiscale

© US Department of the Treasury

L'intelligence artificielle infuse jusqu'aux plus hautes administrations des Etats-Unis. L'Internal Revenue Service (IRS), autrement dit l'agence en charge de collecter divers impôts dont ceux sur le revenu et les sociétés, déploie depuis quelque temps auprès de ses quelque 90 000 employés des outils d'IA capables notamment de repérer l'évasion fiscale.



Comme l'a rapporté le New York Times vendredi 8 septembre, le département du Trésor duquel elle dépend souhaite ainsi augmenter les recettes issues de la répression contre la fraude. Comme la Direction générale des Finances publiques en France, l'IRS, qui use déjà d'algorithmes pour planifier des contrôles fiscaux, a cette fois l'intention de s'attaquer aux plus riches.

Plus de précision et d'efficacité

D'ici la fin du mois, l'agence doit lancer des investigations et des contrôles concernant 75 des "partenariats", c'est-à-dire les relations commerciales entre des personnes et/ou des entreprises, les plus importants ayant eu lieu dans le pays dernièrement. Ces transactions, toutes chiffrées à plus de 10 milliards de dollars, ont été identifiées avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle.



Daniel Werfel, commissionnaire de l'IRS, a commenté l'annonce, expliquant que ces nouveaux outils permettront de manière plus générale à repérer des montages et des tendances dans le domaine bien rodé de l'évasion fiscale. En se concentrant ainsi sur les transactions et les entreprises les plus importantes et les plus susceptibles d'être douteuses, le fisc états-unien espère gagner en efficacité.

Un budget et des méthodes débattus

L'administration fiscale du pays a lancé une vague de recrutements de data scientists au cours de ces derniers mois dans l'objectif de mettre sur pied des outils d'IA en interne. Daniel Werfel, qui se refuse à donner trop de détails sur le fonctionnement de ces innovations, a confié au New York Times que son agence travaillait aussi sur le projet avec des experts extérieurs et des entreprises.



Une stratégie a priori coûteuse, qui s'imbrique dans le budget de 80 milliards de dollars alloué l'année dernière à l'IRS par la loi Inflation Reduction Act. Alors que des tensions entre Républicains et Démocrates faisaient déjà rage sur ce montant, l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas près de calmer la bataille bipartisane.



Supposément plus précises grâce à l'IA, les nouvelles méthodes d'investigation du fisc seraient selon certains un moyen pour l'agence de se dédouaner des responsabilités qui l'incombent, en rendant imputables des technologies plutôt que des humains. D'autres s'inquiètent de voir confiées des données financières de contribuables à des modèles d'IA encore peu connus et sûrs.