Aux Etats-Unis, Mercedes teste son assistant vocal amélioré par GPT-4

L’intégration de ChatGPT dans les voitures était inéluctable, et c’est Mercedes qui saute le pas. Le constructeur allemand a annoncé avoir ajouté l'agent conversationnel d'OpenAI dans les 900 000 véhicules américains dotés de l’interface MBUX. Il a eu recours au service Azure OpenAI qui permet l’intégration du chatbot basé sur GPT-4.

Dans le communiqué, l'entreprise explique que l’idée est de continuer à utiliser les données de MBUX Voice Assistant, mais d’améliorer l’assistant vocal "Hey Mercedes" en le rendant "plus intuitif" grâce au format de dialogue permis par les grands modèles de langage (LLM) d'intelligence artificielle générative.

Discuter avec l'assistant vocal en gardant les yeux sur la route

"Les utilisateurs feront l'expérience d'un assistant vocal qui non seulement accepte les commandes vocales naturelles, mais qui peut également mener des conversations", résume le communiqué.

Les conducteurs peuvent ainsi poser des questions et obtenir des réponses en langage naturel sur les résultats sportifs, la météo ou les informations environnementales. Ils peuvent contrôler leur maison connectée et lancer des requêtes sans avoir à cliquer sur quoi que ce soit, en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route.

Le programme bêta a commencé le 16 juin 2023 pour les utilisateurs inscrits (qui bénéficient alors d'une mise à jour OTA) et doit durer trois mois. Leurs retours seront utilisés pour améliorer l'assistant vocal.

Mercedes garde le contrôle sur les données des conducteurs

Mercedes tient à préciser que la société "conserve le contrôle total des processus informatiques en arrière-plan", et que "les données de commande vocale collectées sont stockées dans le Mercedes-Benz Intelligent Cloud, où elles sont rendues anonymes et analysées".

Ces derniers temps, la marque allemande prend de l’avance dans plusieurs domaines. Au début du mois, on apprenait que Mercedes était le premier constructeur à avoir obtenu les autorisations pour commercialiser son système de conduite autonome de niveau 3 Drive Pilot auprès du public, même si ce n’est pour le moment le cas qu’en Californie.