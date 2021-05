Avanseo lève 10 millions d'euros pour rendre le crédit accessible aux TPE grâce à l'open banking

La start-up Avanseo annonce ce 20 mai avoir levé 10 millions d'euros pour le premier closing de son fonds de dette. Baptisé "TPE Tréso 1", ce fonds est dédié au financement de trésorerie pour les très petites entreprises (TPE) françaises. Celles-ci représentent deux tiers des entreprises dans l'Hexagone.



L'entreprise vise un closing définitif de 20 millions d'euros qui seront redistribués sous la forme de prêts aux TPE. En effet, c'est ce fonds professionnel spécialisé (FPS) qui permet d'allouer des crédits. Ce sont des investisseurs qui alimentent le fonds, dont le contenu est géré par Avanseo qui va décider dans quelles conditions une entreprise peut en bénéficier.









Eliminer les complexités bancaires

La start-up implantée à La Défense a été lancée en 2017 par Amine Hebri, ex-VP corporate finance chez BNP Paribas. Elle propose de financer les besoins de trésorerie des TPE à travers une plateforme numérique dont le but est d'éliminer les complexités bancaires. Elle promet une réponse ferme en deux heures et l'accès aux fonds sur le compte bancaire en 24 heures en cas de réponse positive.



En pratique, l'emprunteur va remplir un formulaire et connecter directement les comptes de son entreprise au site d'Avanseo. Une fois que les données sont collectées, la start-up va envoyer une proposition de crédit. Le taux d'intérêt est calculé en fonction de la taille de l'entreprise, de son activité, de la durée du prêt, de son montant ainsi que du risque perçu. Les dirigeants des TPE peuvent emprunter entre 3 000 et 50 000 euros sans caution. Le remboursement peut être étalé sur 3 à 12 mois à des taux compris entre 4% et 15%.



Une plateforme alimentée par l'open banking

La plateforme d'Avanseo repose sur un système d'apprentissage automatique capable d'analyser 10 000 sources de données par demande de prêt. L'accès à ces données a été rendu possible grâce à la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) qui a encouragé l'open banking. Le recours à l'intelligence artificielle "minimise à la fois le temps de traitement du dossier et les erreurs de décision", explique Amine Hebri, CEO d'Avanseo, dans un communiqué.



Grâce à cette levée de fonds, la start-up souhaite multiplier les prêts aux TPE au cours des prochains mois. Elle vise un total de 50 millions d'euros sur les deux prochaines années. Elle explique disposer d'une clientèle très fidèle puisque plus des trois quarts de ses emprunteurs reprennent un prêt.



Pour son activité de prêteur, Avanseo a reçu un agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il est également immatriculé en tant que courtier en opérations de banque et en services de paiement auprès de l'Organisme pour le Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS).