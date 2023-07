Avant l'entrée en vigueur du DSA, TikTok lance de nouveaux outils de transparence en Europe

TikTok se prépare à l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA) européen. Jeudi 20 juillet, l’application de courtes vidéos a annoncé le lancement sur le continent de deux nouveaux outils de transparence, lui permettant de se conformer aux exigences de cette nouvelle réglementation des services numériques, qui entrera en vigueur le 25 août.



TikTok va d’abord lancer une interface de programmation (API) destinée aux chercheurs, qui pourront ainsi accéder gratuitement à des données anonymisées sur les contenus et l’activité des utilisateurs “sur des sujets liés aux tendances de consommation, à la désinformation, à la santé mentale”, explique la filiale du groupe chinois ByteDance.

Bibliothèque publicitaire

L'accès à cette API sera réservé à des organisations académiques à but non lucratif implantées dans l’Union européenne, mais aussi au Royaume-Uni et en Suisse. Les données récoltées ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales. Déjà lancée en début d’année aux Etats-Unis, l’interface de programmation est utilisée par plus de 60 organisations.



TikTok lance également une bibliothèque regroupant l’ensemble des annonces publicitaires publiées sur sa plateforme en Europe. Vendredi 21 juillet, cette base de données publique recense plus de 26 millions de publicités, dont 4 millions en France. Elle doit également indiquer des informations sur chaque campagne : l’annonceur, les dates de publication, les critères de ciblage (âge, genre, centres d’intérêt) ou encore le nombre de vues.

Nouvelles règles

Les annonces de TikTok interviennent seulement quatre jours après des tests de conformité menés par les services de la Commission européenne depuis le siège européen de la société à Dublin. Et à l’issue desquels Thierry Breton, le commissaire chargé du marché intérieur, avait expliqué que "des efforts supplémentaires sont nécessaires afin d'être totalement prêt".



TikTok fait partie des 19 services Internet considérés par Bruxelles comme “très grandes plateformes”. À ce titre, l’application devra respecter dès le mois prochain de nouvelles règles sur la modération des contenus, sur la transparence et sur l’utilisation de données à des fins commerciales. Elle sera aussi soumise à des obligations supplémentaires, comme un audit annuel indépendant. En cas d’infraction, elle risque une amende pouvant aller jusqu’à 6% de son chiffre d'affaires mondial.