Avec AI Companion, Zoom renomme et complète son outil d'intelligence artificielle

Le monde de la tech n'a manifestement pas encore épuisé le dictionnaire des synonymes pour nommer ses outils d'aide à base l'intelligence artificielle. Après l'Assistant de Google et le Copilot de Microsoft, place à l'AI Companion de Zoom. Il s'agit d'une refonte de Zoom IQ, son précédent assistant, après une controverse sur son entraînement à partir des données des utilisateurs. La firme californienne l'a annoncé dans une note de blog parue le 5 septembre.



L'outil d'IA générative, qui a pour mission d'aider ses utilisateurs à "être plus productifs, se connecter et collaborer avec leurs coéquipiers et améliorer leurs compétences", est accessible sans coût supplémentaire aux détenteurs de l'abonnement payant à la solution de visioconférence. Il repose sur la même technologie que son prédécesseur, à savoir le grand modèle de langage maison de Zoom couplé à ceux de Meta, Anthropic et OpenAI, mais dispose de fonctionnalités supplémentaires.

Récapituler et générer

"Vous prenez un café et arrivez à votre première réunion avec quelques minutes de retard. Au lieu d'interrompre vos coéquipiers pour savoir ce que vous avez manqué, demandez simplement à AI Companion de vous faire un rattrapage et il récapitulera ce qui a été dit jusqu'à présent", prend en exemple Smita Hashim, chief product officer de Zoom.



L'entreprise semble en effet miser gros sur ces fonctionnalités de récapitulation : à l'automne, elle en déploiera une nouvelle capable de résumer instantanément les messages reçus via le chat du logiciel, et une autre qui sera en mesure d'organiser des réunions à distance en détectant dans les contenus écrits la volonté et le besoin d'organiser ce type de rendez-vous entre collègues.



Zoom a également mis les bouchées doubles en matière de génération automatisée de contenus. D'ici la fin du mois, son AI Companion pourra rédiger des messages "avec le bon ton et la bonne longueur" selon les discussions en cours. À l'automne, une fonction de suggestion intelligente dans l'écriture lui sera également attribuée, et il sera capable de "générer des idées sur un tableau blanc numérique et de les classer par catégories".

Faire oublier la controverse

Zoom prévoit bien d'autres nouveautés à l'avenir : une interface conversationnelle pour échanger à l'écrit avec l'AI Companion, de la recherche de documents à travers des applications tierces, des résumés d'échanges téléphoniques, de la génération d'images et même du coaching pour améliorer ses compétences communicationnelles. Une myriade de promesses conçues pour attirer de nouveaux utilisateurs et fidéliser ceux qui ont déjà opté pour le logiciel, à l'heure du retour généralisé au présentiel dans les entreprises.



Smita Hashim espère aussi faire oublier pour de bon une controverse estivale qui a entaché la réputation de Zoom. Début août, l'entreprise américaine avait été vivement critiquée pour ses conditions d'utilisation qui l'autorisaient à utiliser les contenus des appels de ses clients pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. Une fronde largement relayée sur les réseaux sociaux qui, une semaine plus tard, avait entraîné un rétropédalage en deux temps de l'entreprise.



Dans sa dernière note de blog, la chief product officer a d'ailleurs à nouveau rappelé que "Zoom n'utilise aucun de vos contenus audio, vidéo, chat, partage d'écran, pièces jointes ou autres communications" à cette fin d'entraînement de son modèle d'IA. De quoi faire revenir ses utilisateurs déçus dans son giron, ou à retenir ceux qui s'inquiétaient de potentielles dérives ? Difficile à dire à ce stade, bien que ce soit assurément l'objectif caché derrière la dernière opération de rebranding du service.