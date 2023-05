Avec AI Sandbox, Meta met l'IA générative à disposition des annonceurs

Meta continue d’entretenir sa principale source de revenus : la publicité. Lors de son webinaire Meta Business, jeudi 11 mai, la société mère de Facebook a présenté à ses clients annonceurs de nouvelles fonctionnalités qui pourraient leur permettre d'optimiser leurs campagnes et de gagner du temps. Comme annoncé en avril, elles sont basées sur l’IA générative, au cœur de toutes les communications des géants de la tech ces derniers temps.

Générer des textes et des images pour différentes cibles

L’entreprise a commencé par annoncer l’arrivée d’AI Sandbox, une suite d'outils utilisant l’IA générative qui assiste les annonceurs dans la création de publicités. Elle est en ce moment testée par un groupe restreint de publicitaires. Son accès sera progressivement élargi à partir de juillet et certaines fonctions devraient être officiellement intégrées aux produits de Meta plus tard dans l’année.

Dans un premier temps, AI Sandbox comprendra trois fonctionnalités. D’abord, la possibilité de générer automatiquement différentes versions d’un même texte publicitaire, adaptées aux différents profils d’audience ciblée.

Ensuite, une fonctionnalité de génération d'arrière-plan. Sur la base d’un texte, les annonceurs pourront essayer rapidement différentes images, là encore pour chaque profil-client ciblé. Enfin, un outil de recadrage d'image leur permettra d’ajuster leur contenu pour l'adapter aux dimensions du type de publication voulu (reel, format carré, format story) et du réseau utilisé.

Des avancées pour Meta Advantage+

Meta a ensuite annoncé l’introduction prochaine de nouvelles fonctionnalités d’IA pour Meta Advantage+, un produit proposé par la société pour créer des campagnes publicitaires optimisées par le machine learning.

D’abord, le catalogue de produits pouvant être généré ne sera plus limité au format photo. Les publicités des annonceurs pourront aussi être des vidéos, et l’intelligence artificielle sera capable de déterminer celles qui seront les plus performantes en fonction de la cible visée, économisant la phase d'A/B testing. La fonction est actuellement essayée par plusieurs annonceurs, et Meta prévoit "de la déployer plus largement dans l'année".

L'IA élargira le ciblage publicitaire proposé par l'annonceur

Ensuite, les contraintes de ciblage choisies par l'utilisateur tel que “hommes de 18 à 35 ans qui aiment le baseball” seront désormais traitées comme des suggestions. Le système sera libre d’explorer des profils en dehors de ces critères s’il considère qu'ils pourraient être de potentiels consommateurs, ce qui permettra, selon Meta, d’améliorer les performances des annonceurs.

L'entreprise a par ailleurs annoncé que les utilisateurs pourront, "dans les mois à venir", comparer leurs campagnes traditionnelles à celles produites avec Advantage+ "afin de mieux comprendre l'impact positif de l'automatisation".