Avec Apple Pay Later, Apple se lance dans le paiement fractionné

Dans le cadre de sa conférence annuelle s'adressant aux développeurs, la WWDC, Apple a annoncé le lancement de son service de paiement fractionné, Apple Pay Later. Il permettra de régler des achats en quatre fois sans frais sur six semaines - une durée inférieure aux pratiques de la plupart des spécialistes du secteur - au moyen d'Apple Pay, sa solution de paiement mobile sur iPhone, et sera disponible avec la nouvelle version de son système d'exploitation iOS 16, qui sera disponible à l'automne.



Partenariat avec Mastercard

Apple Pay Later sera lancé en partenariat avec le réseau Mastercard, seulement aux États-Unis, et sera intégré dans Wallet. Il sera possible d'utiliser la nouvelle fonctionnalité au sein des applications mobiles et sur le web. Selon une étude d'Accenture, le nombre de clients américains recourant au paiement fractionné était estimé à 45 millions en 2021. Apple permettait déjà à ses clients de régler leurs achats de produits Apple en plusieurs fois avec l'Apple Card, lancée uniquement aux États-Unis.



Les rumeurs concernant le lancement d'une solution de Buy now pay later (BNPL) s'étaient accentué lorsqu'Apple a racheté en mars dernier Credit Kudos, une fintech britannique d'open banking dont les solutions permettent de réaliser du credit scoring.



Parmi les autres annonces de la WWDC, figurent une mise à jour d'iMessage permettant de rappeler et de corriger un message, le lancement de Passkeys sur Safari pour remplacer les mots de passe par la reconnaissance faciale Face ID ou la reconnaissance d'empreintes Touch ID, une nouvelle génération du système CarPlay, et le lancement du nouveau processeur maison de la firme, le M2, qui équipera les prochains MacBook Air et MacBook Pro, dans les rayons en juillet.