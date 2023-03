Avec Apple Pay Later, le paiement fractionné devient une fonction à part entière de l'iPhone

Apple va donner à ses clients une nouvelle raison d'utiliser leur iPhone pour payer leurs achats. L'entreprise a annoncé le 28 mars le lancement de sa fonctionnalité de paiement fractionné, Apple Pay Later, en bêta privée. Ce qui fait officiellement de la firme à la pomme un nouvel acteur à part entière du crédit à la consommation.

Disponible uniquement aux Etats-Unis

Une sélection aléatoire d'utilisateurs américains va recevoir à partir de cette semaine un accès à la nouvelle fonctionnalité. "Dans les prochains mois" selon le communiqué, elle sera accessible à tous les utilisateurs d'iOS 16.4 et d'iPadOS 16.4 aux États-Unis. Apple Pay Later va permettre d'étaler les paiements en quatre fois sans frais, sur une durée de six semaines.

Apple travaille sur Apple Pay Later depuis près de deux ans, et avait annoncé officiellement le service de BNPL en juin 2022. Il aurait dû sortir en même temps que la dernière version du système d'exploitation iOS 16 en septembre, mais aurait pris du retard en raison de problèmes techniques.

Intégré directement dans Wallet

Dans le détail, les utilisateurs devront tout d'abord activer la fonctionnalité en se rendant dans l'application Wallet et en candidatant pour un prêt entre 50 et 1000 dollars. Une fois le crédit accepté par Apple Financing, l'option de paiement fractionné avec Apple Pay Later apparaîtra au moment du passage en caisse chez les marchands acceptant les paiements avec Apple Pay. L'ensemble des échéances à venir sera résumé dans le tableau de bord de Wallet.

La protection contre la fraude sera assurée par un partenariat avec Mastercard. Quant au coût pour les marchands, il sera "compétitif" par rapport à la concurrence, a indiqué un porte-parole de Mastercard sans plus de précision.

Pas de pénalités de retard

Conçue "avec la santé financière des utilisateurs à l'esprit", Apple Pay Later ne permettra pas aux consommateurs d'utiliser une carte de crédit pour ces paiements, afin de ne pas encourager le surendettement. Apple a également choisi de ne pas facturer de pénalités de retard en cas de défaut de paiement. En revanche, Apple Financing précise qu'il prévoit de transmettre toutes ses données aux agences de notation de crédit à partir de cet automne.

L'inflation aidant, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à manquer des échéances de paiement. Selon plusieurs sondages réalisés aux États-Unis, au moins 30% des utilisateurs de solutions de BNPL se trouveraient dans ce cas de figure.