Avec EPSILON France, MyOrigines accélère sa transformation datamarketing à l’aide de Google Cloud

Yann, pouvez-vous nous présenter EPSILON France ?

Yann Legrand, DGA Data & Analytics d’EPSILON France : EPSILON France est l’entité datamarketing de Publicis Groupe. Nos 700 experts couvrent plus de 40 métiers avec comme leitmotiv « Every Interaction Counts » pour rendre les interactions entre les marques et leurs clients toujours plus pertinente.

Nous intervenons sur l’ensemble des étapes-clés d’un projet de transformation data-driven, de la définition de la stratégie à l’exécution opérationnelle. A ce jour, plus de 300 clients nous font confiance et nous pilotons au quotidien plus d’une centaine de plateformes datamarketing.

Du point de vue d’EPSILON France, quelle place occupe la connaissance des clients dans l’e-commerce ?

Yann Legrand : Dans le cadre de la relation client, elle est essentielle pour fidéliser les clients existants et en acquérir de nouveaux. En ce sens, il apparait fondamental de pouvoir identifier et cibler au mieux les besoins des consommateurs avec une offre pertinente et personnalisée. 88%* des clients affirment aujourd’hui que l’expérience offerte par une entreprise est aussi importante que ses produits ou services.

D’autre part, les « Digital Native Vertical Brands » 100% digitales dès leur création, les pure players et les plateformes ont disrupté les standards de la relation client. De nouveaux modèles d’expérience et de relation client enrichis s’imposent plus que jamais aux marques et encore plus fortement aux retailers. Ils supposent de rapprocher la stratégie digitale, le datamarketing et la communication. La synergie ainsi créée devient un moteur de croissance pour les entreprises sur leurs marchés respectifs.

Thomas, vous avez fait appel à EPSILON France pour accompagner MyOrigines dans la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie Data et CRM : à quels enjeux répond-elle ?

Thomas Canu, membre du Comité Exécutif de MyOrigines : MyOrigines est un site spécialisé dans la distribution en ligne de produits de beauté et de cosmétiques (plus de 25 000 références et 400 marques de luxe et de niche). Notre ambition est de poursuivre notre croissance et d’accélérer notre transformation pour nous affirmer comme un acteur incontournable sur le marché français, et demain européen. Nous souhaitons renforcer l’engagement de nos clients en différenciant et en personnalisant leur « parcours beauté », quel que soit le canal. Notre autre enjeu majeur vise à consolider et enrichir la collaboration avec nos marques partenaires en leur apportant une meilleure connaissance de leurs consommateurs ainsi que des leviers d’activation pertinents et ciblés.

Pour y répondre, nous avons construit et déployé une stratégie datamarketing et « Customer Centric ». EPSILON France nous accompagne donc à travers l’élaboration (co-construction) et le déploiement de solutions permettant à nos équipes de mieux exploiter la data.

4 enjeux majeurs ont motivé cette démarche :

La consolidation et structuration de l’ensemble de nos données afin d’en extraire toute la valeur, L’analyse et la segmentation de nos clients pour mieux les accompagner, Le développement d’outils intelligents de ciblage et d’activation, L’ouverture d’une plateforme de Datasharing à destination de nos marques partenaires.

Cette approche s’inscrit dans le temps et vise à fidéliser nos clients sur le long terme, au travers d’une expérience sur-mesure.

Yann, quelles sont les étapes de cette transformation?

Yann Legrand : Elles reposent sur trois axes essentiels. Dans le cadre du projet réalisé pour MyOrigines, nous avons tout d’abord identifié les données pertinentes et les technologies nécessaires pour supporter cette nouvelle stratégie. Dans un second temps, nous avons déployé les différentes fonctionnalités imaginées en prenant en compte le comportement et la segmentation des clients de MyOrigines, ainsi que les stratégies de contacts établies en amont avec les équipes EPSILON. Enfin, nous avons, à travers la mise en œuvre d’un portail de data sharing, permis aux marques partenaires d’accéder à des informations telles que la fréquence d'achat ou le panier moyen.

Et précisément, sur quelles solutions de Google Cloud vous appuyez-vous ?

Yann Legrand : En matière de data, nous avons construit les fondations de l’écosystème de données à partir de BigQuery. La solution permet d’explorer de manière interactive et rapide, un ensemble de données volumineuses et complexes. BigQuery est, par ailleurs, également interfacé à l’outil Data Studio qui permet de générer des dashboard de pilotage.

L’approche se complète également de la plateforme de Data Sharing & Insight. Le programme de partage des données définit les segmentations par marque, pays et produit. Il permet également d’estimer la valeur du panier moyen en fonction de la typologie des clients. Enfin, l’intégration de l’outil de requêtage « Audience » créé en 2018 par EPSILON, contribue à croiser les données et à réaliser des extractions de fichiers (essentiellement sous format CSV).

Sur le plan marketing, les actions entourant le parcours client sont mises en place grâce à la solution ActiveCampaign. Le programme de « customer experience automation » permet de définir les meilleurs axes de communication en fonction notamment de l’historique de navigation et des achats réalisés par les consommateurs. Le logiciel est interfacé à BigQuery afin de récolter des données supplémentaires qui alimenteront l’application Audience.

La co-construction de la stratégie d’activation marketing basée sur la connaissance client permet ainsi à MyOrigines de déployer des actions personnalisées en fonction de moments de vie identifiés pour favoriser la fidélisation et la rétention de ses clients.

Thomas, quelles sont les prochaines étapes de ce développement prévue pour 2023 ?

Thomas Canu : Maintenant que nous avons mis en place l’écosystème de solutions nécessaires pour nous doter de données de qualité, nous entrons dans une phase d’activation de ces informations avec toujours plus d’efficacité et d’intelligence. 2023 marquera l’arrivée de notre nouveau site et CMS (Plateforme Salesforce Commerce Cloud) interfacés avec les solutions Google.

Concrètement nous souhaitons enrichir les étapes du parcours de vie du client et accompagner ce dernier de messages marketing personnalisés, en phase avec ses attentes et/ou centres d’intérêts.

Bien sûr, notre approche ne serait pas pertinente si nous n’étions pas capables d’en mesurer l’impact. Nous allons donc continuer d’intégrer de nouvelles données et surtout suivre et piloter l’engagement et la satisfaction de nos clients dans la durée.

En synthèse, notre stratégie Data a été construite dans l’optique de créer un cercle vertueux entre MyOrigines, ses Clients et ses Marques partenaires.

*Source : Salesforce

Contenu proposé par EPSILON