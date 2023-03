Avec Firefly, Adobe infuse de l’IA générative dans ses solutions cloud créatives et marketing

A l’occasion de sa conférence Adobe Summit, Adobe annonce ce 21 mars 2023 une nouvelle famille de modèles d’intelligence artificielle générative appelée Firefly. Ces modèles seront dédiés à différents cas d’usage et niveaux de compétence. Ils sont co-développés avec Nvidia.

Le premier modèle mis à disposition est destiné à la génération d’images et d’effets de texte. Il a été entraîné sur des millions d’images provenant d’Adobe Stock (dans le domaine publique ou sous licence) et est conçu pour générer des images à usage commercial, sans risquer d’enfreindre un copyright. Les futurs modèles qui complèteront l’offre seront entraînés sur du contenu provenant à la fois d’Adobe et d’autres fournisseurs (sans plus de précision).

Automatiser les déclinaisons

Adobe Firefly est disponible en bêta dès aujourd’hui afin d’obtenir des retours de la communauté des créatifs avant qu’il ne soit intégré aux produits de l’éditeur. Les premières applications auxquelles il sera intégré sont Photoshop, Illustrator, Adobe Express et Adobe Experience Manager. A terme, il sera présent à tous les niveaux dans Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud au travers d’Adobe Sensei, l’assistant intelligent lancé en 2016.

Mais alors, à quoi servira Firefly au juste ? Il permettra notamment, par le biais d’Adobe Express, de changer des couleurs, des objets ou même le background d’une image, et de générer différents formats automatiquement (web, mobile, email). L’idée est d’accélérer la personnalisation des contenus à moindre frais et de libérer les créatifs pour qu’ils se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée.

Adobe donne comme exemple la création de plusieurs coloris et textures pour un site e-commerce à partir d’une session photo ne comportant qu’une seule version d’un produit. Ou encore la création de centaines de variations pour les images promotionnelles d’un film ou d’une série TV en fonction de chaque marché cible. Le tout passera par une interface en langage naturel.

L’éditeur explique que "chacun pourra utiliser ses propres mots pour générer le contenu dont il rêve, qu’il s’agisse d’images et de sons ou d’illustrations, de vidéos et de contenus 3D, et ce plus rapidement et facilement que jamais auparavant."

Travailler pour les créatifs et pas contre eux

Adobe prend soin de préciser qu’il oeuvre avant tout pour les créatifs et pas contre eux. Il pointe du doigt une étude de son fait selon laquelle 88% des marques déclarent que le besoin en contenu a doublé au cours des douze derniers mois, et 66% d’entre elles s’attendent à ce qu’il soit multiplié par cinq au cours des deux années à venir. Ces fonctionnalités de génération automatique seraient donc un moyen de travailler plus vite et plus intelligemment, les clients pouvant notamment créer du contenu automatiquement à partir de leurs propres assets.

Adobe compte aussi développer ces services génératifs de telle façon que les créatifs pourront monétiser leur production, comme ce qu’il propose déjà avec Stock et Behance. L’une des idées qu’il explore est la rémunération des professionnels fournissant du contenu pour l’entraînement des modèles par un partage des revenus de Firefly. Plus de détails seront fournis à la fin de la bêta.

Adobe rappelle aussi qu’il est à l’origine de la Content Authenticity Initiative (CAI), un projet open source dont l’objectif est de fournir une meilleure attribution des oeuvres. Il sera bientôt agrémenté d’un marqueur "do not train", qui indiquera qu’une oeuvre ne doit pas servir à entraîner un modèle d’IA, ainsi qu’un autre marqueur qui indiquera qu’un contenu a été généré de cette manière.

Sensei GenAI, un "copilote" pour les campagnes marketing

Du côté de l’Experience Cloud, Adobe annonce Sensei GenAI, un "copilote" pour les professionnels du marketing afin d’accroître leur productivité. Dans les faits, il permettra aux marques de générer et modifier du texte à partir de grands modèles de langage, comme le service OpenAI tournant sur Microsoft Azure, mais aussi FLAN-T5.

Les premières fonctionnalités seront intégrées dans Adobe Experience Manager, Adobe Journey Optimizer, Adobe Real-Time Customer Data Platform, Customer Journey Analytics et Marketo Engage. Les cas d’usage iront de la planification à la création de contenu en passant par la personnalisation des messages et la gestion du parcours client.

Concrètement, il sera possible de générer du contenu marketing omnicanal dans Journey Optimizer, avec la possibilité d’éditer et de reformuler à la volée en spécifiant le ton à employer et les termes clés. Dans Marketo Engage (destiné au B2B), les clients pourront utiliser un chatbot avancé pour interagir avec d’éventuels prospects, un résumé des échanges étant ensuite transmis aux commerciaux.

Dans la Real-Time Customer Platform, l’IA sera utilisée pour générer automatiquement des segments d’audience qui permettront plus de précision dans les campagnes marketing. Et dans Journey Optimizer, les clients pourront simuler l’expérience client sur différents canaux. Enfin, Sensei fournira des commentaires et conclusions automatiques à partir des graphes de Customer Journey Analytics. D’autres fonctionnalités seront ajoutées au fil du temps.