Avec HyperCLOVA X, le sud-coréen Naver lance ses propres outils d'IA générative

Voilà que la Corée du Sud se lance à son tour dans la course à l'intelligence artificielle générative, avec son fleuron technologique Naver. L'entreprise a annoncé le 24 août le déploiement de son grand modèle de langage (LLM) HyperCLOVA X et de plusieurs outils d'IA qu'il supporte.



Le premier, CLOVA X, est un robot conversationnel à la ChatGPT, capable de traduire des textes, écrire des e-mails et améliorer ainsi la productivité de ses utilisateurs, rapporte le média américain CNBC. L'outil est lancé dans une phase de test en beta ce jeudi.



La Naver Corporation, qui a vu ses actions en bourse grimper à la suite de l'annonce, a également développé Cue:, un moteur de recherche basé sur l'IA générative comparable à la nouvelle version de Bing. Cette deuxième nouveauté sera incorporée au moteur actuel de Naver en septembre.

Une puce low-cost avec Samsung Electronics

Dans un courrier adressé à ses actionnaires le 21 août, Choi Soo-yeo, CEO de Naver, a déclaré que l'entreprise avait investi plus de 756 millions de dollars dans l'intelligence artificielle ces trois à quatre dernières années. "En 2021, nous avons achevé le développement de la première version d'HyperCLOVA, l'un des rares LLM au monde à dépasser 100 milliards de paramètres et le premier à avoir été entraîné principalement en langue coréenne", a-t-il rappelé.



Avec HyperCLOVA X, la version améliorée d'HyperCLOVA (Naver le divulgue pas le nombre de paramètres de ce nouveau LLM), le géant sud-coréen espère devenir un concurrent sérieux pour OpenAI, Google et Baidu, qu'il identifie comme ses rivaux. L'appétit de Naver pour l'IA generative concernera aussi les images et les vidéos à l'avenir, ce qui laisse à croire que l'entreprise lancera au moins un outils similaire à Midjourney.



D'ici là, pour satisfaire ses ambitions et commercialiser ses services, ce qui fera logiquement grimper ses coûts, elle a annoncé un partenariat stratégique avec Samsung Electronics. Dans le but, justement de réduire ces coûts, les deux sociétés vont concevoir des puces électroniques plus petites, plus efficaces et low-cost. L'occasion pour Naver de garder la main sur son approvisionnement en semi-conducteurs qui, en témoigne la montée en puissance de Nvidia, est le véritable nerf de la guerre en ce qui concerne l'intelligence artificielle.