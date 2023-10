Avec le rachat d'Oncomfort, HypnoVR veut devenir leader des thérapies digitales contre la douleur

La start-up strasbourgeoise HypnoVR annonce ce mercredi 4 octobre le rachat d'Oncomfort, une entreprise belge spécialisée dans la gestion de la douleur et de l'anxiété grâce à la réalité virtuelle. Cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, permet "d'ancrer notre leadership dans les thérapies digitales en Europe et de donner accès à des technologies de pointe à un nombre toujours plus important d'établissements de santé et de patients", d'après Nicolas Schaettel, co-fondateur et CEO d'HypnoVR.

HypnoVR accompagne 550 hôpitaux

Les deux entreprises ont des activités complémentaires. HypnoVR, qui a su séduire plus de 550 hôpitaux, propose un kit (casque de réalité virtuelle, casque audio, tablette tactile) pour réduire la douleur ainsi que le stress et l'anxiété grâce à l'hypnose médicale par la réalité virtuelle. Ce dispositif médical de classe 1 propose la visualisation de 9 univers accompagnés de 6 compositions musicales dans 10 langues. Il dispose également de 15 discours hypnotiques intégrant des séquences de respiration guidée et de cohérence cardiaque. HypnoVR est utilisé par plus de 200 000 patients en Europe.



De son côté, Oncomfort propose de recourir à la réalité virtuelle pour la gestion de la douleur et de l'anxiété des patients sans médication avant, pendant et après une procédure médicale. Son application propose 8 modules thérapeutiques pour des interventions durant de 2 minutes à deux heures, disponibles en 13 langues. Comme pour HypnoVR, son kit se compose d'un casque de réalité virtuelle et d'un casque audio.

Intégrer le biofeedback dans sa solution

Pour se déployer en Europe puis à l'international, HypnoVR dispose déjà d'une filiale à Bâle en Suisse et vient d'ouvrir une succursale belge qui intègrera une partie des salariés d'Oncomfort. Elle souhaite également développer des technologies plus avancées, en particulier une solution de réalité virtuelle "de nouvelle génération" intégrant un biofeedback (permet d'avoir un retour d'information sur une fonction biologique du corps). Ce système permettra d’adapter en temps réel "la séance d’hypno-sédation virtuelle" à l’état physiologique du patient. Il fait l’objet d’une démarche de protection intellectuelle avec dépôt de brevets, confie la jeune pousse.