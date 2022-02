Avec le rachat de 8fit, Withings veut se développer dans les services autour de la santé

Un mois après le rachat d'Impeto Medical, le Français Withings met la main sur la start-up berlinoise 8fit, éditrice d'une application mobile de fitness et nutrition. Elle compte 40 millions d'utilisateurs en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, précise Mathieu Letombe, CEO de Withings, à L'Usine Digitale.



Développer l'offre de service

Grâce à cette nouvelle acquisition dont le montant reste confidentiel, l'entreprise française souhaite développer l'aspect "service" en complément de la commercialisation de ses divers objets connectés allant du pèse-personne au capteur pour l'apnée du sommeil. Une stratégie qui est en cours de développement en interne "depuis début 2021", avec la création d'une équipe dédiée chapeautée par "le chief medical officer" basé à Boston aux Etats-Unis, ville dans laquelle se situe l'un des bureaux de la jeune pousse.



Cette stratégie repose sur "deux briques", ajoute le CEO : "des programmes de fitness, bien-être et nutrition" apportés par 8fit, et le développement "d'un score de santé" permettant de montrer l'impact de ces programmes sur la santé des gens. Ce second aspect est apporté par les produits connectés de Withings.



Séduire un public plus jeune

Withings souhaite également séduire une nouvelle cible "lifestyle" plus jeune que les utilisateurs traditionnels des produits de la start-up. "Il y a une sorte de synergie en termes de business entre les deux entreprises, analyse Mathieu Letombe. Le produit connecté peut vous engager sur la partie service en vous rappelant que vous avez un cours à suivre et, à l'inverse, l'application peut vous engager sur la partie produit pour mesurer l'impact des efforts."



Créée en 2014 à Berlin, l'application 8fit propose un abonnement de 79 euros par an permettant d'accéder à des entraînements dans diverses disciplines (yoga, renforcement musculaire...), des recettes de cuisine ainsi que des séances de méditation. Les utilisateurs bénéficient également de conseils personnalisés par rapport à leurs objectifs (perte de poids, prise de muscle...).



Un futur dispositif médical ?

L'application n'est pas un dispositif médical. Qu'elle le devienne est l'une des ambitions de Withings. "A terme, il y aura probablement une partie de l'application qui sera un dispositif médical, confie le CEO. Nous souhaitons par exemple la connecter aux professionnels de santé."



L'approche de Withings répond aux besoins des utilisateurs qui ont fait part de leur volonté "de mieux suivre leur santé depuis le premier confinement". "Nous avons deux fois plus d'utilisateurs en 2021 qu'en 2019, mentionne le CEO. Notre chiffre d'affaires a augmenté de 100% entre ces deux années et continue d'être en croissance." Un besoin qui s'explique, d'après lui, par la prise de conscience autour des maladies chroniques, en particulier en tant que facteur de complication en cas d'infection par le SARS-CoV-2.