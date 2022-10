Avec Make-A-Video, Meta propose de générer une vidéo à partir d'un texte

Après Make-A-Scene, Meta dévoile Make-A-Video. Cet outil, présenté le 29 septembre 2022, permet de transformer un texte en une vidéo de courte durée. Avec seulement quelques mots ou lignes de texte, Make-A-Video donne vie à l'imagination. Le système peut également créer des vidéos à partir d'images ou prendre des vidéos existantes et en créer de nouvelles similaires.



technologies génératives

Sur le site de Make-A-Video, des exemples sont visibles comme "un chien en tenue de superhéros avec une cape rouge volant dans le ciel", "un chat avec une télécommande regardant la télévision", "un ours en peluche dessinant un portrait". Des exemples d'images animées fabriquées à partir d'une image fixe sont également montrés comme une photo d'une tortue qui nage ou une femme faisant des étirements au bord de l'eau.



Make-A-Video repose sur les recherches menées par Meta dans les technologies génératives. Le modèle d'intelligence artificielle apprend à quoi ressemble le monde à partir d'images auxquelles sont rattachés des textes, et comment les objets se déplacent à partir de séquences vidéos qui ne sont pas labellisées. Meta affirme analyser des millions de données et apposer des filtres afin d'empêcher la création de contenu préjudiciable. Make-A-Video utilise des ensembles de données accessibles au public, ce qui ajoute un niveau supplémentaire de transparence à la recherche.



Conscient des problèmes pouvant découler d'une telle solution, Meta précise ajouter un filigrane à toutes les vidéos générées avec cet outil pour que les spectateurs sachent qu'elles sont générées avec une intelligence artificielle. Les personnes intéressées par cette solution peuvent s'inscrire sur le site. Toutefois, Meta ne précise pas qui pourra avoir accès à Make-A-Video ni combien de temps. L'entreprise ne précise pas non plus si cette solution sera accessible au grand public et quand.