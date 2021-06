Avec Plume, le Wifi adaptatif élargit l’horizon des FAI

La crise sanitaire a accéléré les nouveaux usages. Les confinements successifs et les couvre-feux associés au télétravail et à l’enseignement à distance ont bouleversé les habitudes. Jamais les besoins en bande passante et en haut débit ne se sont révélés aussi prégnants. La couverture Wifi et l’accès au signal sont également apparus particulièrement sensibles. La combinaison simultanée des réunions organisées en visioconférences, du streaming, des séries diffusées en 4K, des jeux en ligne, des playlists diffusées sur les enceintes connectés… s’est heurtée aux limites techniques du Wifi.

Les nouveaux besoins se sont traduits par une augmentation de 147 % du nombre d’appareils connectés dans les foyers aux USA en mars dernier. Le chiffre a atteint 121 % en Allemagne et 131 % aux Pays-Bas. Des usages repensés qui s’inscrivent sur le long terme, puisque 53 % des personnes en télétravail pour la première fois en 2020 ont prévu de conserver en partie cette organisation à l’avenir.

Le Wifi est mort, longue vie au Wifi adaptatif

Si le Wifi représente le meilleur moyen de se connecter à Internet, l'expérience des utilisateurs est directement liée à la vitesse et à la fiabilité de la connexion. Au quotidien, les routeurs Wifi centralisés traditionnels ne permettent pas de fournir une couverture adéquate. Les répéteurs (ou les extensions Wifi de type « mesh ») ne parviennent pas non plus à assurer une connexion sans fil optimale.

Pour y remédier, Plume déploie une architecture conçue autour d’un logiciel centralisé « intelligent » afin de gérer la vitesse et la fiabilité du réseau. Sa solution de Wifi adaptatif permet d'obtenir un service de connexion sans fil fiable et performant, en déplaçant la gestion de la connexion de l’appareil au logiciel !

La technologie de Plume s’adapte en temps réel à l’environnement et aux besoins de ses utilisateurs. Elle optimise la capacité globale du réseau et les performances des applications, grâce à la sélection automatique du canal le moins saturé et de la meilleure bande de fréquence. Le logiciel veille ainsi à équilibrer l’ensemble du réseau, diminuant le risque de congestion et de déperdition de la connexion. Le système apprend également des habitudes de ses utilisateurs, et s’ajuste en permanence pour garantir le meilleur débit en Wifi d’une pièce à l’autre.

Renforcer l’expérience client grâce à HomePass by Plume

La solution de Wifi adaptatif ne doit rien au hasard. Elle est développée par Plume, créateur de la première plateforme mondiale de gestion de l'expérience client (CEM). Alimenté par OpenSync™, son système open-source pré-intégré est supporté par les principaux SDK Silicon. Il permet la mise au point et la fourniture de nouvelles solutions tournées vers la maison intelligente.

Outre une connexion Wifi optimisée, au quotidien l'expérience des abonnés bénéficie du programme Plume HomePass. La suite de services adapte et complète en permanence ses fonctionnalités, parmi elles : un contrôle parental, une fonction adblocker, la détection de mouvements et une protection contre les logiciels malveillants, le phishing… L’ensemble est géré par le Plume Cloud, piloté à partir des données et l'intelligence artificielle.

Pour les FAI, l’expertise de Plume facilite l’assistance et l’exploitation. Résultat, la solution réduit de 30 % les résiliations d’abonnement, et de 67 % les interventions de dépannage sur place ! L’analyse des usages permet également de développer de nouveaux services : un enjeu majeur à l’heure du « smart home ».

Élargir l’offre d’abonnement des FAI

Selon les dernières prévisions du Digital Market Outlook, le chiffre d’affaires mondial de la maison intelligente devrait en effet atteindre 88 milliards d’euros en 2021 (contre 69 milliards en 2020). Le cap des 150 milliards d’euros est attendu à l’horizon 2025. Deux exemples : l'utilisation des assistants vocaux numériques devrait tripler pour atteindre 8 milliards d'ici 2023, contre 2,5 milliards à la fin de 2018. Quant aux téléviseurs intelligents, ils pourraient croître de plus de 121 % par an jusqu'en 2025.

Grâce à la combinaison des technologies open-source, cloud et IA, le système Wifi adaptatif de Plume offre un accès inédit à l’écosystème des maisons intelligentes (qu’il s’agisse de contrôler le chauffage à distance, l’éclairage ou l’ouverture des volets). Un nouvel horizon s’ouvre aux FAI, car le classique forfait internet-télévision-téléphonie ne suffit plus à fidéliser les abonnés, ni à répondre aux nouveaux usages.

Outre les performances des bandes passantes, la qualité de l’expérience des utilisateurs reposera à l’avenir sur les services élargis, source de satisfaction des abonnés d’aujourd’hui et de demain. Au service des fournisseurs d’accès à Internet, l’innovation de Plume ouvre une nouvelle voie.

Contenu proposé par Plume