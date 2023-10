Avec ses avatars photoréalistes, Meta redore le blason du métavers

D’avatars au look cartoon à un impressionnant jumeau numérique. En l’espace d’une interview filmée, accordée au podcasteur américain Lex Fridman, Mark Zuckerberg a inversé la perception des médias et d'une partie du public concernant son obsession et ses investissements colossaux dans les technologies immersives et le "métavers", ce concept de mondes virtuels interconnectés qu’il considère comme la prochaine plateforme sociale dominante.



Pour cet entretien, diffusé en marge de la conférence Meta Connect, les deux intervenants ont discuté à distance, un casque Meta Quest Pro vissé sur la tête. Deux avatars photoréalistes retranscrivent de manière authentique leurs mouvements et les expressions de leur visage. "C’est la chose la plus incroyable que je n’ai jamais vue", s’enthousiasme à plusieurs reprises Lex Fridman.

Le fruit de nombreuses années de recherche

Cette technologie, baptisée Codec Avatars, n’est pas nouvelle : elle a été présentée pour la première fois il y a quatre ans, et Meta en a régulièrement donné des nouvelles depuis. Quelques journalistes américains ont même pu en faire l'expérience l'année dernière dans les laboratoires de sa division Reality Labs Research. Elle n'avait cependant jamais été montrée de manière aussi concrète, dans le cadre d'une interview long format. Ni de manière aussi impressionnante.



Cette interview a nécessité un long travail en amont, d'abord dans un studio dédié à Pittsburgh pour capturer les visages sous tous les angles et exprimant toutes les émotions, puis en data center pour créer le jumeau numérique en 3D, reproduisant en temps réel les mouvements et expressions. Meta travaille depuis plusieurs années à la simplification de ce procédé. L'objectif est de pouvoir obtenir ce résultat en scannant un visage avec un simple smartphone. Des travaux de recherche ont été publiés l'année dernière sur ce sujet à l'occasion du Siggraph.

35 milliards de pertes

En attendant, ces codec avatars sont une nouvelle illustration du potentiel du métavers rêvé par Mark Zuckerberg. Une illustration qui parvient plus à convaincre que les avatars du monde virtuel Horizon Worlds, souvent moqués pour leur apparence simpliste. Pour autant, l'objectif n'est pas de remplacer ces derniers, mais de les faire cohabiter pour différents types d'usage, comme Mark Zuckerberg l'avait évoqué lors d'une précédente interview avec ce même Lex Fridman. Meta continue d'ajouter du contenu dans Horizon Worlds et d'en étoffer les capacités, espérant en faire un concurrent d'applications comme Fortnite, Roblox ou Rec Room.



Officiellement rebaptisé Meta il y a deux ans pour refléter ses aspirations, le réseau social investit des sommes considérables dans les technologies immersives depuis son rachat de la start-up Oculus en 2014. L’an passé, sa division Reality Labs a perdu 13,7 milliards de dollars. Depuis 2019, elle a englouti 35 milliards sans grand résultat sur le plan financier. De quoi susciter d’importants doutes sur la stratégie menée par Mark Zuckerberg. Des doutes probablement levés, au moins temporairement, par cette démonstration.