Avec son application mobile, PepPsy veut améliorer le bien-être mental des salariés

"Les personnes qui consultent un psy attendent entre un et deux ans avant de sauter le pas et pendant cette période, leur santé mentale se dégrade", introduit Juliette Lachenal, psychologue clinicienne et co-fondatrice de PepPsy avec son époux Timothée. Ce constat a initié leur travail pour trouver une solution.



Ils se lancent dans l’aventure PepPsy en 2019 et, pendant deux ans et demi, testent leur idée auprès de 35 000 particuliers volontaires partout en France. "Nous avons lancé des parcours de programmes vidéo que chacun a suivi à son rythme. Nous avons eu des retours positifs. Au lieu de subir les choses, la personne devient actrice de son bien-être mental." Convaincu de son concept, le couple, installé à Laval (Mayenne), débute un tour de table qui se finalise en décembre 2022 par une levée de fonds de 800 000 euros.

A chacun son parcours

Cette enveloppe leur permet de recruter sept personnes et de créer l’application PepPsy qui remplace la plateforme initiale. La solution se destine aux entreprises, qui achètent le produit pour le mettre à disposition de leurs collaborateurs. Une fois inscrit, le salarié répond à une série de questions portant sur son niveau de stress face au travail, sa capacité à gérer les imprévus, son sentiment d’utilité ou encore son entourage. "Avec ce baromètre du bien-être mental, il s’évalue. Cette première démarche va conduire à renforcer ses ressources et PepPsy va pousser du contenu personnalisé en fonction de ses réponses."



L’application compte plus de 200 outils disponibles, regroupant des articles pour guider une réflexion ou donner des pistes de compréhension, des exercices pratiques pour agir sur ses points de mal-être, des podcasts intégrant de la méditation tout autant que des témoignages ou des propos d’experts. L’algorithme a été conçu pour apporter les outils correspondant aux problématiques décelées. "C’est quand ça va bien qu’il faut faire les choses afin d’avoir les armes pour réagir quand ça ne va pas bien", insiste Juliette Lachenal.

Bien-être en entreprise

Alors que les arrêts maladie liés à la souffrance psychologiques figurent à la deuxième place des causes pour ce genre d’arrêt, PepPsy entend améliorer la relation à l’entreprise. "Un salarié bien dans ses baskets sera plus engagé et plus performant." Pour la psychologue, le burn-out a un coût à la fois humain pour le salarié qui peinera à reprendre une activité et financier pour l’entreprise qui devra recruter et former un nouveau collaborateur.



Pour éviter cet extrême, PepPsy anonymise les données avant de les transmettre au service des ressources humaines afin qu’il dispose d’un indicateur sur la santé mentale des équipes et puisse agir en conséquence. "On l’accompagne en ce sens. Nous proposons des webinaires pour les managers, de la consultation en ligne via l’application et aidons les DRH à mettre en place des actions."



Depuis la commercialisation de son application en décembre dernier, PepPsy accompagne 4 000 salariés et espère en compter 50 000 d’ici deux ans. En parallèle, pour accompagner cette croissance, la jeune pousse souhaite recruter une trentaine de personnes dans la période, à commencer par un psychologue du travail, un lead développeur et un product manager.