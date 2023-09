Avec son dernier smartphone, Huawei déjoue les sanctions américaines

Le dernier smartphone haut de gamme de Huawei ne marquera pas l’histoire par le niveau de ses ventes, qui semblent être limitées par de très faibles stocks. Il pourrait cependant représenter une avancée technologique majeure pour la Chine, toujours touchée par les importantes restrictions d’exportations de puces mises en place par Washington.

SOC gravé en 7 nm

Lancé en toute discrétion fin août, le Huawei Mate Pro 60 est en effet équipé d’un nouveau System-on-a-Chip (SoC) gravé en 7 nm par l'entreprise chinoise Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), selon les premières analyses menées par le cabinet canadien TechInsights. Ce serait la première fois qu'un groupe chinois est capable de produire des composants aussi avancés (qui accusent néanmoins encore plusieurs générations de retard).



Le nouveau SoC développé par Huawei serait équipé d’un modem 5G permettant d’obtenir des vitesses équivalentes à celles des modems de Qualcomm, qui équipent notamment les derniers iPhones, selon des tests réalisés par Bloomberg. Huawei n’a pas confirmé que son smartphone pouvait se connecter à la 5G, un point généralement mis en avant dans le discours marketing, en particulier en Chine où la dernière génération de l’internet mobile est déjà très implantée.



Plusieurs éléments restent encore à déterminer. D’abord, les capacités de production de SMIC : le Mate Pro 60 s’est rapidement retrouvé en rupture de stock. Ensuite, les coûts de production, qui pourraient être bien plus élevés. Enfin, les équipements utilisés par SMIC : certains observateurs se demandent si la société a réussi à mettre la main sur un système de lithographie par rayonnement ultraviolet extrême (EUV) du néerlandais ASML, dont l’exportation vers la Chine est interdite.

Avertissement pour les Etats-Unis

Cette première technologique pose la question de l’efficacité des sanctions américaines contre Huawei, placée en septembre 2020 sur une liste noire par Washington. Depuis, l’entreprise ne peut plus acheter, sans autorisation délivrée au compte-goutte, des composants auprès des fabricants américains, mais aussi des groupes étrangers qui utilisent des équipements américains. Autrement dit, quasiment l’ensemble des acteurs du secteur, même les producteurs chinois comme SMIC.



L'an passé, l'administration Biden est allée encore plus loin, limitant les exportations vers la Chine des puces les plus avancées et des équipements nécessaires à leur production. Sous la pression de Washington, les Pays-Bas et le Japon ont aussi limités les exportations de machines. Face à ces sanctions, Pékin a décuplé ses investissements dans le secteur, espérant combler des années de retard. Le Mate 60 Pro représente ainsi un premier avertissement pour les Etats-Unis.