Avec son portefeuille numérique, PayPal veut devenir un acteur financier incontournable

PayPal fait peau neuve à travers une mise à jour de son application ce 21 septembre. Elle n'est disponible que pour les utilisateurs américains dans un premier temps. Le calendrier de déploiement n'a pas été dévoilé.



Un "véritable portefeuille numérique"

L'entreprise californienne veut proposer un "véritable portefeuille numérique" intégrant des fonctionnalités financières du quotidien afin "d'éliminer la complexité de devoir gérer plusieurs applications financières ou commerciales, mémoriser différents mots de passe (...)", commente Dan Schulman, CEO de PayPal.



L'accueil de l'application se présente désormais comme un tableau de bord présentant le solde du compte, la quantité de cryptomonnaies ainsi que les contacts fréquents. L'application permet toujours de recevoir et d'envoyer de l'argent, de payer via un QR code et en plusieurs fois grâce à un service de paiement fractionné ainsi que des gérer des cryptomonnaies. Elle intègre également une quantité assez importante de nouvelles fonctionnalités.



Un service de compte épargne

Grâce à un partenariat avec Synchrony Bank, une société américaine de crédit à la consommation, PayPal lance PayPal Savings. Disponible dans les prochains mois, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de bénéficier d'un compte épargne sans frais mensuels ni exigence de solde minimum avec un rendement annuel en pourcentage de 0,40%.



De plus, l'application intègre désormais un service de dépôt direct. Ce service permet à un payeur de déposer de l'argent directement sur le compte bancaire du bénéficiaire sans qu'un chèque ne soit nécessaire.



PayPal met aussi l'accent sur les coupons et les remises en magasin sur "des centaines de marques populaires", précise le communiqué. Un programme de fidélité offrant des remises en argent et des "crédits d'achat" sur les achats éligibles effectués avec PayPal est également prévu.



La "super app" du quotidien

A travers cette mise à jour, PayPal montre un premier aperçu de sa vision du futur. Il souhaite devenir une "super application du quotidien", inspirée des applications chinoises qui proposent un panel de services très variés, comme l'expliquait Caroline Thelier, la directrice Europe du Sud de PayPal, à L'Usine Digitale en juillet dernier. L'entreprise californienne travaille déjà sur de futures fonctionnalités qui seront lancées dans les prochains mois.