AWS et l'Unesco créent une bourse pour les start-up luttant contre le réchauffement climatique

AWS multiplie les initiatives pour soutenir et dans le même temps amener dans son giron des start-up ayant recours à l'intelligence artificielle pour développer leurs produits. Après le lancement de deux accélérateurs dans les secteurs de la fintech et de l'IA générative, la division cloud d'Amazon crée en partenariat avec le Centre international de recherche sur l'intelligence artificielle (IRCAI) une bourse intitulée Compute for Climate. Ce programme financera les preuves de concepts (PoC) de start-up utilisant l'IA dans le secteur climate tech.

L'IRCAI est un centre de recherche dépendant de l'Unesco, qui répond aux principes défendus par les Nations Unies en matière d'éthique et de développement durable. "Grâce à cette collaboration avec AWS, nous voulons trouver les startups les plus innovantes et les aider à exploiter l'IA de manière éthique, et l'informatique avancée pour construire des solutions révolutionnaires et qui répondent aux principaux défis liés à la crise climatique", commente dans un communiqué le DG de l'organisation.

Un accès gratuit aux infrastructures d'AWS

Les candidatures à cette bourse sont ouvertes depuis le 25 juillet. Les startups seront sélectionnées en fonction de l'impact de leurs propositions sur la résilience climatique, la sécurité alimentaire, la biodiversité, la santé liée au climat, l'économie circulaire et l’analyse ESG. Les lauréates auront deux à quatre mois pour développer leur PoC. Les candidates qui ne seront pas sélectionnées pourront bénéficier de 5000 dollars de crédits AWS.

AWS mettra gratuitement à disposition des lauréats ses services (cloud, informatique quantique, HPC, IA, machine learning, IA générative) dans le cadre de l’élaboration de leur preuve de concept. Les start-up auront également accès aux experts de l'IRCAI et d'AWS. "Amenez-nous vos idées les plus audacieuses et les plus visionnaires, et nous vous aiderons à les concrétiser gratuitement", déclare Howard Wright, VP et directeur Start-up chez AWS.