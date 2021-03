AWS lance son accélérateur de start-up pour le secteur spatial

Amazon Web Services lance son accélérateur pour les start-up du secteur spatial ce mercredi 31 mars 2021. Baptisé AWS Space Accelerator, ce programme s'adresse aux jeunes pousses qui cherchent à utiliser AWS pour aider à résoudre des défis de l'industrie spatiale.



Amazon lorgne sur ce secteur depuis quelques temps déjà. L'entreprise prévoit notamment de déployer une constellation de satellites dédiée à l'internet haut débit. "Les start-up sont un catalyseur pour de nouvelles expérimentations audacieuses dans l'industrie spatiale", explique Clint Crosier, directeur Aerospace and Satellite chez AWS, dans un communiqué.



Quatre semaines d'accompagnement

L'AWS Space Accelerator est un programme de soutien aux entreprises de quatre semaines visant à les aider dans leur recherche et développement ainsi que leur croissance grâce à la plateforme AWS. Cet accélérateur fournira des ressources techniques, commerciales et de mentorat aux start-up sélectionnées. AWS lance ce programme en collaboration avec Seraphim, un groupe d'investissement qui se concentre sur le secteur du spatial, et fournira des conseils aux jeunes pousses en matières de développement de leur activité et d'investissement.



Les pépites peuvent postuler dès à présent et jusqu'au 21 avril 2021. Les partenaires précisent qu'une dizaine de start-up seront sélectionnées afin de participer à cette première session de l'AWS Space Accelerator qui se tiendra en juin prochain. Peu importe le stade de développement de la start-up, tous les dossiers seront examinés. Au-delà de l'accompagnement de quatre semaines, elles bénéficieront jusqu'à 100 000 dollars de crédits à dépenser sur AWS Activate.



AWS cherche des jeunes pousses ayant une mission bien définie et une position unique qui travaillent sur des technologies destinées au spatial ou des données spatiales. Par exemple cela peut être lié à l'observation de la Terre, l'électronique et la robotique, le lancement et la livraison d'engins spatiaux, le matériel et les logiciels destinés aux engins spatiaux, les opérations de fabrication et de lancement de lancement, etc.