AWS lance un accélérateur pour les fintech ayant recours à l'intelligence artificielle

Après le lancement d'un programme d'accélération pour les start-up de l'IA générative, AWS annonce un accélérateur dédiés aux start-up de la fintech qui "exploitent la puissance de l'IA et du machine learning". Ce programme sélectionnera 150 entreprises en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, auxquelles il apportera un soutien technique et du mentorat, dans le but de mettre leurs solutions sur le marché.



"Nous faisons de gros paris sur le potentiel de l'IA générative pour changer de manière significative chaque expérience client, en particulier en ce qui concerne les services financiers", déclare Howard Wright, vice-président et responsable mondial des startups chez AWS, dans un communiqué.

Des opportunités dans la relation client, et pour Amazon

Selon Amazon, 91% des fournisseurs de services financiers utilisent l'intelligence artificielle et 80% des fintechs tirent parti du machine learning. "L'IA et le machine learning se distinguent comme des catalyseurs essentiels de l'innovation, favorisant la réussite du parcours client, de l'accueil des utilisateurs et de l'automatisation des flux de travail à la gestion des risques et à l'expérience client."



Amazon voit en particulier des opportunités dans le domaine des chatbots de relation client, de l'authentification en ligne, de la détection de la fraude, du scoring, et de l'open finance.



Le programme, à distance et d'une durée de six semaines entre septembre et octobre, se conclura pour les 15 meilleures start-up par un pitch et l'octroi de crédits chez AWS d'une valeur de 75 000 dollars, puisque le but est aussi d'attirer les fintech dans les filets de la filiale cloud d'Amazon. L'ensemble de la cohorte recevra 25 000 dollars de crédits.