AWS lance un programme d’accélération pour 10 start-up travaillant sur l’IA générative

Les projets autour de l’IA semblent être un passage obligé pour les entreprises technologiques en 2023, ce que les GAFAM ont bien compris, chacun y allant de son annonce en espérant rester le plus longtemps possible sur le devant de la scène médiatique.

Ce 4 avril 2023, Amazon Web Service (AWS), la division cloud du géant américain, a profité de son événement annuel l’AWS Summit qui se déroulait à Paris pour annoncer le lancement de "Generative AI Accelerator", un programme d’accélération dédié aux start-up en phase de démarrage dans le domaine de l’IA générative.

Seules 10 start-up (pouvant être de n’importe quelle nationalité) seront sélectionnées pour y participer. Les candidatures sont ouvertes et acceptées jusqu’au 17 avril 2023 et AWS annoncera les gagnants le 24 mai, lors d’un événement qui sera organisé pour l’occasion près de San Francisco.

Formation, réseau et mentorat

Le programme durera 10 semaines (du 24 mai au 27 juillet) et donnera accès à des sessions de formation axées sur le développement de compétences techniques (machine learning, utilisation de la pile technologique AWS) et commerciales, en particulier sur les stratégies de mise sur le marché de services liés à l’IA.

Chaque start-up sera jumelée avec des mentors commerciaux ou techniques, "leaders" dans le domaine, en fonction de leur secteur d’activité et de la technologie développée. Comme l’IA générative nécessite une importante puissance de calcul, AWS s’engage par ailleurs à offrir aux entreprises choisies jusqu’à 300 000$ en crédits AWS.

La majeure partie du programme se déroulera à distance. A l’issue des 10 semaines, les entreprises présenteront leur projet devant les investisseurs, la presse et des membres de la communauté AWS pour tenter de se faire connaître lors d’un événement physique qui aura lieu les 26 et 27 juillet, toujours près de San Francisco.

Un programme dédié à la défense européenne qui pose question

En réalité, ce n’est pas un mais deux programmes qui ont été annoncés lors de l’AWS Summit. L’autre est un accélérateur européen de Défense (European Defence Accelerator). L’objectif, selon le communiqué d’AWS : "soutenir les startups avec les technologies AWS pour fournir des solutions de résilience énergétique, de partage d'informations sécurisé, de détection et de prise de décision, de quantique et de cyber-résilience". Il fonctionne dans les grandes lignes comme celui dédié à l’IA mais ne durera que 4 semaines et concernera 15 start-up.

Pour être sélectionnées, celles-ci doivent avoir l’ambition de faire des affaires avec des organisations de défense et de sécurité nationales à travers l'Europe, avoir des clients et des revenus existants, et être prêtes à démontrer qu'elle peuvent utiliser les services AWS Cloud.

Le bémol, qui saute aux yeux, concerne la souveraineté des données, surtout dans le cadre d’un sujet aussi sensible que la défense... Si AWS a pris des engagements en la matière, il reste une offre cloud américaine soumise au Cloud Act.