Axa choisit Microsoft Azure pour lancer un portefeuille de services e-santé

Axa a annoncé le 14 avril avoir signé un partenariat avec Microsoft pour la mise en place d'une "plateforme numérique de soins de santé". Elle compilera tous les services de santé proposés par l'assureur français, parmi lesquels un outil de téléconsultation, un service livraison de médicaments à domicile et un annuaire des professionnels de santé.



L'offre cloud de Microsoft dédiée à la santé

Cette nouvelle plateforme repose sur Microsoft Cloud for Healthcare, une solution cloud dédiée au secteur de la santé présentée en mai 2020 à l'occasion de la conférence Build 2020. Elle inclut notamment une API pour FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), une solution de gestion de données sensibles. Axa a choisi Microsoft notamment pour sa capacité à protéger les données de santé, d'après le communiqué de presse, et l'intégration du standard FHIR a été déterminante.



Il s'agit d'un format créé spécialement pour les échanges d'informations médicales. Il a été développé par Health Level Seven International (HL7), une organisation à but non lucratif dédiée au développement de l'interopérabilité des données de santé et la standardisation du protocole d'échanges médicaux. Grâce à son API, la plateforme peut se connecter rapidement et en toute sécurité à des données présentes par exemple dans un dossier médical ou dans une base de données de recherche.



Disponible en Allemagne et en Italie

La plateforme d'Axa n'est pour l'instant ouverte qu'aux clients allemands et italiens. Le service sera déployé d'ici 2022 au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne et en Suisse, puis pourra être étendu à d'autres pays. Pour rappel, le groupe Axa est présent dans 54 pays et compte 108 millions de clients.



Dans les prochains mois, la compagnie d'assurance prévoit également le lancement de nouvelles fonctionnalités grâce à la signature de contrats avec de nouveaux partenaires. Sur le long terme, elle espère même proposer sa plateforme à des fournisseurs de soins de santé et des patients non clients.