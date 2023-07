Axa déploie sa plateforme d'IA générative en interne, basée sur les outils d'OpenAI

L'assurance embarque dans le train à grande vitesse de l'intelligence artificielle générative. Le groupe Axa annonce le déploiement de sa plateforme interne d’IA générative, basée sur les solutions d'OpenAI et développée en trois mois en partenariat avec Microsoft.

"Ce service a pour objectif de permettre l'adoption à l'échelle de l'entreprise des technologies véritablement transformatrices de l'IA générative et des grands modèles de langage d'une manière sécurisée, fiable, conforme et responsable", indique un communiqué du groupe.

Déploiement dans toutes les filiales d'ici fin 2023

La mise au point d'un espace interne, distinct de la plateforme ouverte ChatGPT, répond au besoin d'éviter les fuites de données, les atteintes à la sécurité et la perte de propriété intellectuelle. La même réflexion est par exemple en cours au sein de La Banque Postale.

Les collaborateurs du groupe pourront utiliser ces outils pour générer, résumer, traduire et corriger des textes, des images et du code dans un environnement cloud sécurisé et respectant la confidentialité des données.

Pour le moment, 1000 collaborateurs d'Axa Group Operations (Axa GO), l'entité qui alimente les filiales du groupe en solutions technologiques appuyant sa transformation digitale, ont testé ce nouvel outil. Axa prévoit de déployer progressivement sa plateforme, baptisée Axa Secure GPT, dans toutes les entités du groupe d'ici fin 2023.

"Axa Secure GPT sera bientôt un outil complémentaire pour notre travail quotidien", résume Alexander Vollert, directeur des opérations d'Axa et DG d’Axa Group Operations.