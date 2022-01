Azur Drones lève 8 millions d'euros pour proposer de nouveaux cas d'usages de son drone autonome

Le spécialiste français des drones autonomes de surveillance et d'inspection Azur Drones lève 8 millions d'euros. Une levée de fonds annoncée le 27 janvier 2022 qui a été réalisée auprès d'un investisseur privé français. La start-up fondée en 2012 affirme avoir levé un total de 38 millions d'euros depuis 2016.



Surveillance et levées de doute

Azur Drones a mis au point une solution baptisée Skeyetech. Cette solution de drone autonome permet de réaliser des missions d'inspection et de surveillance de sites sensibles. Un des avantages du Skeyetech est qu'il peut directement être opéré par les équipes de sécurité du site puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir une formation de télépilote. Le drone étant pleinement autonome, lorsqu'il reçoit l'ordre de réaliser une mission, il décolle lui-même, calcule ses trajectoires et revient sur sa base une fois la mission réalisée.



Au-delà des rondes périmétriques, des missions de levées de doutes et des missions d’inspection, le drone peut surveiller des zones difficiles d'accès ou éloignées. Il est équipé des capteurs optique et thermique haute définition, ce qui lui permet de réaliser des missions de surveillance de jour comme de nuit. Le système Skyetech peut être directement connecté au réseau de sécurité du site afin de diffuser la vision aérienne du drone en temps réel. Le Skeyetech est opérationnel 24h/24 et 7j/7.



Développer de nouveaux cas d'usages

Azur Drones compte 200 utilisateurs de son système et 20000 vols opérationnels. Par exemple, le site de traitement des déchets nucléaires de La Hague utilise cette solution. TotalEnergies, le Port de Dunkerque et Oiltanking utilisent également cette solution. Azur Drones assure avoir connu une forte croissance en 2021, notamment à l'international et souhaite poursuivre cette croissance.



Avec cette levée de fonds, la start-up explique vouloir poursuivre le développement de nouvelles applications pour répondre aux besoins de ses clients. En 2021, Azur Drones a déjà proposé une nouvelle fonctionnalité de photogrammétrie à un acteur minier. Et en partenariat avec Avnir Energy, Azur Drones a mis au point un système de détection de radioactivité baptisée Skeyetech-DIZI. Le but est de poursuivre le développement de nouvelles fonctionnalités et de lancer notamment de nouvelles solutions dédiées à l’inspection industrielle et à la détection et la quantification de gaz.