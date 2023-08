Babylon Health, chronique d'un échec pour une start-up phare de la télémédecine au Royaume-Uni

Babylon Health annonçait il y a deux semaines à peine ne pas avoir réussi à mener à terme des négociations concernant une offre de rachat proposée par AlbaCore et MindMaze. La start-up fondée par l'entrepreneur Ali Parsa en 2013 voyait ainsi s'envoler l'un de ses derniers espoirs de subsister.



Le 30 août, sa filiale britannique a été placée sous administration judiciaire auprès du cabinet Alvarez & Marsal. Les autorités l'ont également contrainte de vendre plusieurs de ses activités, dont la gestion du service GP at Hand, à son concurrent eMed Healthcare, rapporte le média américain TechCrunch.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués mais les employés de Babylon Health ne devraient pas être menacés. eMed aura pour mission de maintenir les services de l'entreprise. "La nomination d'administrateurs pour les activités de Babylon au Royaume-Uni afin de faciliter la vente à eMed garantit le moins de perturbations possible pour les utilisateurs de Babylon, qui devrait continuer à fonctionner normalement", a commenté le directeur général d'Alvarez & Marsal.

L'action à moins d'un dollar

De nombreuses personnes, notamment au Royaume-Uni, utilisent en effet les services de Babylon Health. La start-up avait créé l'application GP at Hand du National Health Service (NHS), soit le système de santé publique au Royaume-Uni. Pratique pour réserver des téléconsultations de médecine générale, elle est utilisée par plus de 100 000 Britanniques. Babylon Health avait également rejoint le marché américain en 2021, en entrant en bourse à New York via une procédure de SPAC avec Alkuri Global Acquisition Corp.



Elle était alors valorisée à 4,2 milliards de dollars et disait "aider un patient toutes les six secondes, avec environ 5,2 millions de consultations et d'interactions par intelligence artificielle". Surfant pendant la pandémie de Covid-19 sur la volonté des patients d'être auscultés à distance depuis leurs domiciles, la société avait en effet développé le robot conversationnel Symptom Checker qui, comme son nom l'indique, permettait à ses utilisateurs d'identifier à quels troubles ou maladies correspondaient leurs symptômes.



Peinant à transformer ses idées et sa base de patients en revenus, Babylon Health a accusé une perte sèche de 170 millions de livres sterling en 2022. De quoi faire fuir les actionnaires : son action en bourse n'a cessé de chuter depuis la fin 2021, jusqu'à passer sous la barre fatidique du 1 dollar en mai dernier. Avant, donc, que les autorités britanniques n'ordonnent son placement sous administration judiciaire.