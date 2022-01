Back Market lève 450 millions d'euros pour renforcer sa position sur le secteur du reconditionné

Les levées de fonds avec des montants conséquents s'enchaînent pour les start-up de la French Tech en ce début d'année. Après Quonto, Ankorstore et Payfit, au tour de Back Market. La marketplace de produits reconditionnés a annoncé mardi 11 janvier 2022 avoir levé 450 millions d'euros. Une levée de fonds bouclée auprès de Sprints Capital, Eurazeo, Aglaé Ventures, General Atlantic et Generation Investment Management. Back Market assure être valorisé 5,1 milliards de dollars à cette occasion.



L'écologie et l'empreinte du numérique

A l'heure où le sujet de l'écologie prend de l'ampleur dans l'actualité et où les entreprises multiplient les annonces sur cette thématique, le secteur du reconditionné tente également de s'imposer dans les modes de consommation. Ce marché, estimé à plus de 80 milliards de dollars, fait miroiter la mise en place d'une filière industrielle d'avenir pour la France et la création d'emplois. A ce sujet, Back Market assure que 78% des 1500 revendeurs sur sa plateforme sont européens, 18% américains et 4% asiatiques. La licorne ajoute travailler avec 650 entreprises françaises.



Au-delà de l'écologie, le prix toujours plus élevés des appareils électroniques, et tout particulièrement des smartphones, amène probablement beaucoup de consommateurs à se tourner vers les produits reconditionnés. Enfin, la crise des semi-conducteurs qui handicape le marché du neuf a également contribué des consommateurs à se tourner vers les produits reconditionnés. La preuve que la marketplace de produits électroniques reconditionnés séduit : elle a franchi la barre des 6 millions de consommateurs, contre 1,5 million en juillet 2019.



400 recrutements en 2022

Ce secteur reste prometteur malgré l'adoption définitive en France de la redevance copie privé sur les appareils reconditionnés. En mai dernier les fondateurs de Back Market indiquaient sur ce sujet qu'une "menace sans précédent plane sur le modèle économique des reconditionneurs français". Dans un billet de blog ils expliquaient que "les consommateurs verront leur pouvoir d’achat grignoté par une nouvelle taxe, qui sera d’ailleurs parfois payée deux fois (lors de l’achat du produit neuf, puis à nouveau une fois ce produit vendu reconditionné)". Un coup dur qui n'a pas empêché la licorne de lever à nouveaux des fonds.



Cela ne freine pas non plus ses concurrents dont Certideal, Recommerce, Refurbed ou reBuy. Avec ce nouvel apport financier, Back Market explique vouloir développer de nouveaux services autour de la logistique et de la réparation. La licorne fondée en 2014 ajoute vouloir "également poursuivre le développement d’une véritable expertise industrielle au profit des vendeurs partenaires comme le sourcing d'appareils et de pièces de rechange, les protocoles de test, la R&D, etc.". Pour l'aider dans son développement, Back Market souhaite recruter près de 400 personnes en 2022 pour atteindre les 1500 salariés.