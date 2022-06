Baidu dévoile un concept de son futur véhicule électrique et autonome

Baidu a dévoilé un nouveau concept car. Le véhicule baptisé Robo-1 a été présenté le 8 juin 2022 par Jidu Auto, la coentreprise formée par le géant de l'Internet chinois et le constructeur automobile Geely. Le véhicule doit être produit en masse par Jidu dès 2023, rapporte Wired. La version de série sera très proche du concept car mais le constructeur ne précise pas quels pourraient être les changements réalisés.



L'importance de la reconnaissance vocale

Robo-1 est une berline à l'allure futuriste et au design anguleux. Les portes avant s'ouvrent vers le haut et vers l'arrière pour les portes arrière. Le concept car, entièrement contrôlable par la reconnaissance vocale, est dépourvu de poignée de porte. Le véhicule de série sera équipé de puces Qualcomm qui permettront d'accéder à l'assistance vocale même si la connexion Internet est mauvaise, détaille Reuters.



Le véhicule est bardé de capteurs, dont un lidar qui surgit du capot lorsque le système embarqué l'utilise pour cartographier la route en 3D. Jidu assure que le véhicule sera autonome sur la plupart des routes avec la supervision d'un conducteur. La technologie de conduite autonome embarquée dans le véhicule sera une version de la plateforme Apollo développée par Baidu et ses partenaires. Des mises à jour régulières des systèmes embarqués sont prévues.



Les véhicules électriques seront fabriqués à Ningbo, dans l'est de la Chine où Geely possède plusieurs usines. Le premier modèle devrait être commercialisé à au moins 30000 dollars. Il est spécifiquement conçu pour les utilisateurs ayant une appétence pour les technologies de pointe. "La voiture robot de Jidu vise à répondre aux besoins des utilisateurs en matière de voyage intelligent... et de cabine intelligente dans la nouvelle ère, a expliqué Joe Xia Yiping, directeur général de Jidu à Wired. Le but ultime est de réaliser une expérience de transport entièrement sans conducteur."

Les entreprises tech lorgnent sur l'auto

Baidu, comme l'a expliqué le PDG de Jidu à Wired, a envie de concevoir et construire ses propres véhicules plutôt que de simplement commercialiser son logiciel de conduite. L'importance de l'intégration du logiciel avec le matériel étant au cœur de cette décision. Avec la production en série de ce véhicule, Baidu deviendrait la première entreprise technologique à concevoir et commercialiser son propre véhicule. Un but rendu possible grâce à cette coentreprise. Jidu est essentielle puisque Baidu va amplement pouvoir bénéficier des connaissances de Geely, un constructeur automobile reconnu. Un point qui semble important au vue de la difficulté à percer dans cette industrie.



Suite au succès de Tesla avec ses voitures électriques, de nombreuses entreprises à travers le monde se sont lancées dans la construction d'un véhicule intelligent. Xiaomi, Didi ou encore Huawei planchent également sur des véhicules. Mais ce ne sont pas les seules. Apple, qui mène un projet assez secret depuis de nombreuses années, semble décidé à concevoir et commercialiser son propre véhicule autonome et électrique. Alphabet a mis au point sa propre filiale Waymo dédiée à la conduite autonome. Mais Google se concentre sur le développement logiciel et le déploiement de services de mobilité, non pas la commercialisation d'un véhicule auprès du grand public.