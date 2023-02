Baidu lève (un peu) le voile sur Ernie Bot, qui s'inspire de ChatGPT et sera intégré à ses produits

Le géant technologique chinois Baidu a commencé à dévoiler les spécificités de son chatbot "intelligent", Ernie Bot, inspiré par le service ChatGPT d'OpenAI. "L'intégration d'Ernie Bot au moteur de recherche de Baidu entraînera un changement générationnel dans l'expérience de recherche", a promis Robin Li, fondateur et président de Baidu, dans une lettre aux salariés diffusée ce 22 février.

Ernie Bot pourrait aider à générer des contenus personnalisés pour ses utilisateurs, et ainsi permettre plus de retombées publicitaires pour Baidu. Le PDG de l’entreprise chinoise assure en effet dans sa lettre que Ernie Bot fournira "un contenu généré de manière unique qui enrichira considérablement l'écosystème actuel". Or, les services de marketing en ligne du moteur de recherche ont rapporté à eux seuls 2,62 milliards de dollars à l’entreprise, sur les 4,8 milliards de recettes de Baidu, rappelle l’agence américaine Associated Press.

Assister l’assistant vocal et renforcer le cloud

Ernie Bot devrait également être intégré à Baidu AI Cloud, annonce Robin Li. "Auparavant, le choix d'un fournisseur cloud était principalement basé sur les services de base, tels que la puissance de calcul et le stockage. À l'avenir, l'accent sera mis sur le framework, le modèle et la synergie entre l'ensemble de ces éléments, de la puce jusqu'à l'applicatif. Cela va fondamentalement changer les règles du jeu sur le marché du cloud computing", promet le président de Baidu.



Baidu prévoit également de renforcer son système de conduite autonome, baptisé Apollo, et son assistant vocal Xiaodu. Ce dernier devrait être "plus intelligent" et être capable de mieux converser. Outre ses prouesses techniques, Ernie Bot devra s'accommoder du régime de censure à la chinoise, note TechCrunch. "Il nécessitera un filtrage des contenus en plus de son chatbot, tout comme les plateformes existantes modèrent le contenu en employant des robots et des humains", rappelle le site américain, ce qui pourrait "compromettre l’expérience utilisateur" selon lui.



Ces développements surviennent alors que Microsoft, qui a investi dix milliards dans OpenAI, vient d’intégrer ChatGPT à son moteur de recherche maison, Bing, et que Google travaille sur un service similaire sous le nom de code Bard.