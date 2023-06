Banni ou pas banni, Huawei participe à des projets de recherche européens dans des secteurs sensibles

Alors que le commissaire européen en charge du Marché intérieur Thierry Breton s'est alarmé, le 2 juin dernier, du fait que seul un tiers des États membres de l'UE avaient interdit à Huawei d'équiper les cœurs de réseau 5G, le Financial Times observe que l'équipementier chinois continue de recevoir des subventions de la part de l'Union européenne pour des projets de R&D touchant des domaines technologiques sensibles.



Parallèlement, le FT croit savoir que Bruxelles préparerait un projet d'éviction pure et simple des entreprises "présentant un risque pour la sécurité" dans les réseaux 5G européens, ce qui inclurait d'office Huawei en raison des craintes d'espionnage par le régime chinois. À l'heure actuelle elle n'est censée concerner que les cœurs de réseau, mais certains pays comme l'Allemagne tardent à mettre en œuvre ce principe.

Sélectionné dans le programme Horizon Europe

Le quotidien britannique a repéré que Huawei participait à 11 projets de recherche dans le cadre du programme Horizon Europe 2021-2027 de la Commission européenne, notamment dans les domaines du cloud et de la 6G. Ce qui est effectivement assez contradictoire, bien que la Commission assure que ce programme de R&D favorise la coopération internationale tout en sauvegardant les intérêts stratégiques européens.



Sur le site de la Commission européenne, on peut voir par exemple que Huawei France participe à un projet d'Horizon Europe concernant les datacenters. D'autres filiales européennes participent à des projets dans les domaines du quantique, des réseaux mobiles, du raccordement télécom des zones rurales, du cloud, des données et de l'IoT.

"Main dans la main"

Sur le blog de l'équipementier, on peut lire que "les chercheurs chinois et européens travaillent main dans la main pour relever les grands défis mondiaux actuels". Huawei indique que sur la période du précédent programme européen pour la recherche et l'innovation, baptisé Horizon 2020 et qui couvrait les années 2014 à 2020, on dénombrait 590 participations chinoises à 268 projets, dans les domaines des technologies, mais aussi des transports, de l'énergie et du climat.



L'entreprise se félicite par ailleurs qu'inversement, des projets menés par le gouvernement chinois sont ouverts à la participation de l'Europe, y compris dans le domaine de la 6G.