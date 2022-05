Xbox Cloud Gaming, l'arme secrète de Fortnite pour revenir sur iOS

Fortnite fait son come-back sur les iPhone et les iPad après plusieurs mois de bannissement. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas Apple qui a pris cette décision. C'est Xbox Cloud Gaming qui permet au jeu à succès de revenir gratuitement. Il n'est possible de jouer qu'en se connectant sur un navigateur internet mobile, à condition de disposer d'un compte Microsoft. Il s'agit du premier jeu gratuit que l'entreprise américaine ajoute à sa plateforme de cloud gaming. Notons néanmoins que certaines options sont payantes.



Contourner le bannissement d'Apple

Cette annonce permet aux utilisateurs d'outrepasser le bannissement de Fortnite de l'App Store depuis août 2020. En effet,

Epic Games – éditeur de Fortnite et de l'Unreal Engine, l'un des moteurs graphiques les plus utilisés au monde – avait tenté de contourner le fameux prélèvement de 30% de l'Apple Store dans une mise à jour de son application qui introduisait une méthode de paiement alternatif pour les achats dans le jeu, moins chers car débarrassés de la commission. Il estimait qu'Apple abusait de sa position monopolistique sur le marché des applications mobiles sur iOS en appliquant une politique particulièrement agressive envers les développeurs. Ces accusations ont finalement débouché sur un procès aux Etats-Unis.



Après plusieurs recours, Apple avait finalement décidé de placer Fortnite sur liste noire jusqu'à l'épuisement de tous les recours judiciaires, soit près de cinq ans. Tim Sweeney, le CEO d'Epic Games, s'est donc félicité de cette nouvelle "monumentale", dans un tweet. "Fortnite est désormais disponible gratuitement en streaming sur les navigateurs web sur iPhone, iPad et Android via Xbox Cloud. Aucun abonnement requis, aucune taxe Apple de 30%", a-t-il écrit.

Microsoft soutient Epic Games dans sa bataille contre Apple

Microsoft compte beaucoup sur le cloud gaming. Il est donc logique que l'entreprise s'associe à Epic Games. Rappelons également que l'entreprise soutient l'initiative contre Apple depuis ses débuts. Elle avait publiquement soutenu sa demande de suspension de la révocation de son accès développeur. En effet, perdre l'accès à l'Unreal Engine sur iOS et Mac aurait privé Microsoft et les autres créateurs de jeu d'un moteur clé.